Uomini e Donne/ Anticipazioni, nessuna crisi per Mattia Marciano e Vittoria Deganello (Trono Classico)

01 gennaio 2018 Fabiola Iuliano

Mattia Marciano in uno scatto nel parterre di Uomini e Donne

A dispetto dei tanti rumors diffusi in rete negli ultimi giorni, Mattia Marciano e vittoria Deganello sono oggi più felici che mai. A confermarlo, le ultime Insagram stories condivise dall’ex corteggiatrice, che ha preso il primo volo per Napoli pur di riabbracciare il suo amato tronsta. Le voci su una presunta crisi fra Marciano e la Deganello si sono diffuse qualche giorno fa, quando alcuni fan della coppia hanno notato che i due hanno passato le festività di natale separati. A chiarire l’equivoco, qualche ora fa, è stata proprio Vittoria Deganello, che con un filmato su Instagram ha spazzato via ogni dubbio, rivelando di non aver raggiunto prima il sua amato a causa di una brutta influenza. Ieri, quindi, i due fidanzatini si sono potuti riabbracciare e scambiare, seppur con un po’ di ritardo, i regali di Natale, così come mostra questo video condiviso sul profilo ufficiale dell’ex corteggiatrice.

ALESSIA CAMMAROTA, IL "NUOVO" TATUAGGIO CHE RACCONTA LA SUA STORIA D'AMORE

L’anno che si è concluso ieri ha regalato ad Alessia Cammarota e Aldo Palmieri, storici protagonisti del trono classico, il secondo figlio e una nuova consapevolezza di coppia. I due, infatti, dopo una breve pausa di riflessione che li ha tenuti distante per buona parte del 2016, si sono finalmente ritrovati, dando vita alla seconda fase della loro bellissima storia d’amore. A completare quest’idillio, oltre alla nascita del loro secondogenito, anche un tatuaggio che di recente ha fatto la sua comparsa dal braccio di Alessia, un simbolo quasi stilizzato, che esalta l’importanza della famiglia. Fra le linee, infatti, è possibile distinguere in maniera netta un uomo e una donna, che stringono fra le braccia un bambino. Questo tatoo, in particolare, nasce per “ampliare” quello che alessia Cammarota aveva realizzato all’indomani della sua rottura con Aldo, dove era possibile distinguere chiaramente solo la figura di una donna con il suo bambino. Se volete visualizzare l’immagine su Instagram, potete cliccare qui.

