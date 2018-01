VIA COL VENTO/ Su Rete 4 il film con Vivien Leigh e Clark Gable (oggi, 1 gennaio 2018)

Via col vento, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 1 gennaio 2018. Nel cast: Vivien Leigh, Clark Gable e Olivia de Haviland, alla regia Victor Flaming. La trama del film nel dettaglio.

01 gennaio 2018 Cinzia Costa

il fil drammatico in prima serata su Rete 4

NEL CAST VIVIEN LEIGH

Via col vento, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 1 gennaio 2017 alle ore 20,30. Una pellicola drammatica realizzata nel 1939 con la regia di Victor Fleming (Il mago di Oz, Capitani coraggiosi, Lo schiaffo) ed è stata interpretata da Vivien Leigh (Un tram che si chiama desiderio, Il ponte di Waterloo, Elisabetta d'Inghilterra), Clark Gable (Accadde una notte, Gli spostati, Il richiamo della foresta) e Olivia de Havilland (la leggenda di Robin Hood, A ciascuno il suo destino, Capitan Blood). Il film è stato tratto dall'omonimo romanzo scritto nel 1936 da Margaret Mitchell. Via col vento, si rivelò da subito un grandissimo successo sia di critica che di pubblico, tanto da diventare il film di maggior incasso della storia e mantenere il primato per oltre 20 anni. Vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

VIA COL VENTO, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Georgia, 1861. Rossella O'Hara (Vivian Leigh) vive con i genitori e le sorelle nella loro tenuta, circondata da un'immensa piantagione di cotone posseduta alla famiglia. La donna, è segretamente innamorata di Ashley Wilkes (Leslie Howard), che però sta per annunciare il suo fidanzamento con sua cugina Melania (Olivia de Havilland). Quando Rossella confessa all'uomo il suo amore, lui preferisce mantenere lo status quo e sposare Melania. Uno degli ospiti, Rhett Butler (Clark Gable) ha assistito, non visto, alla discussione. Rossella, irritata dalla situazione, decide di accettare l'offerta di matrimonio di Carlo (Rand Brooks), fratello di Melania, pur non amandolo. Proprio durante il banchetto di fidanzamento fra Melania e Ashley arriva però una terribile notizia, è scoppiata la Guerra Civile Americana e tutti gli uomini devono arruolarsi. Carlo e Rossella riescono comunque a sposarsi prima che lui parta per il fronte. Durante la guerra però, Carlo muore di malattia e Rossella viene mandata nella tenuta degli Hamilton, la famiglia sia di Carlo che di Melania per riprendersi dal lutto. Qui, conosce la cameriera Mami (Hattie McDaniel), che insinua che Rossella sia lì solo in attesa del ritorno di Ashley che ama ancora. Durante una raccolta di fondi per la guerra, Rossella incontra di nuovo Rhett, che pur di ballare con lei è disposto a fare un'offerta molto generosa. Nonostante la donna sia in lutto, accetta di ballare, suscitando scandalo fra i presenti. La guerra però sta volgendo al peggio per gli Stati del Sud e molti dei concittadini di Rossella stanno morendo. Ashley è finalmente tornato in licenza natalizia, ma dovrà presto lasciare la casa per andare di nuovo al fronte.

