Virginia Raffaele/ Video, la regina delle imitazioni: da Ornella Vanoni a Belen Rodriguez (Danza con me)

Virginia Raffaele, nota imitatrice e conduttrice televisiva, tra le ospiti di Roberto Bolle - Danza con me, in onda oggi lunedì 1 gennaio 2018 su Rai Uno

Ci sarà anche Virginia Raffaele tra i numerosi ospiti dello show Roberto Bolle – Danza con me, in programma oggi lunedì 1 gennaio 2018 su Rai Uno a partire dalle ore 21.25. La nota imitatrice e conduttrice televisiva sarà tra le star presenti allo show dell’etoile della danza e saranno risate assicurate, tra imitazioni e sketch divertenti. Reduce da un periodo particolarmente intenso lavorativamente parlando, Virginia Raffaele è tra le artiste più in voga del momento dopo anni di gavetta. L’artista di Roma inizia la sua avventura nel 2001 con il trio comico Due interi e un ridotto insieme a Danilo De Santis e Francesca Milani, vincendo diversi festival. Dopo una serie di lavori teatrali, da Le nuove di Aristofane a L’amore di Don Perlimplino con Belisa nel Giardino, Virginia Raffaele inizia a lavorare anche in radio e in tv, partecipando inoltre a numerose fiction (Il commissario Giusti, Compagni di scuola e Incantesimo tra gli altri). Nel 2009 entra a fare parte del cast di Mai Dire Grande Fratello Show, interpretando con successo diverse parodie di personaggi del reality show e di cantanti italiane.

IL SUCCESSO DI VIRGINIA RAFFAELE: DA SANREMO A FACCIAMO CHE IO ERO

Nel 2010 Virginia Raffaele entra a fare parte del cast di Quelli che il calcio in qualità di imitatrice e inizia a conquistare il pubblico con le sue esibizioni: dalla criminologa Roberta Bruzzone alla nuotatrice Federica Pellegrini, passando per Carla Gozzi e Ornella Vanoni, fino a Belen Rodriguez e Nicole Minetti. Nel 2014 prende parte al programma Ballarò, curandone la copertina al posto di Maurizio Crozzo, mentre nel 2015 è ospite della quarta serata del Festival di Sanremo, proponendo l’imitazione di Ornella Vanoni e lo sketch del centralino telefonico. Nel 2016 arriva la consacrazione per Virginia Raffaele: viene infatti scelta da Carlo Conti come sua co-conduttrice per il 66º Festival di Sanremo, insieme a Gabriel Garko e Madalina Ghenea. Nel mese di aprile ha concluso la prima stagione del "one woman show" Performance, spettacolo teatrale che ha avuto inizio nel 2015, e, sempre in aprile, è presenza fissa alla fase serale nella quindicesima edizione di Amici di Maria de Filippi. Venerdì 10 febbraio 2017 è ospite durante la quarta serata del Festival di Sanremo imitando l'attrice Sandra Milo, mentre dal 18 maggio 2017 va in onda su Rai 2 il suo primo show televisivo condotto ed ideato da lei stessa, dal titolo Facciamo che io ero.

LA POLEMICA DI BELEN RODRIGUEZ

Le imitazioni di Virginia Raffaele non sono mai passate inosservate e non le sono mancate le critiche. Dopo quelle di Ornella Vanoni, che ha ritenuto volgare la sua rappresentazione, la showgirl argentina Belen Rodriguez ha attaccato Virginia Raffaele per la sua imitazione in Facciamo che io ero. Ecco le parole di Belen ai microfoni di Libero: “Non mi sta più simpatica quella imitazione, lei ha un talento smisurato, ma se un personaggio ti ha portato al successo lo devi anche rispettare. All’ inizio era leggera, adesso è troppo.

È decaduta nella volgarità”. Ma non solo: “Nell’annunciare l’imitazione di Sabrina Ferilli, Virginia Raffaele ha detto più o meno vi presento questa attrice che senza fare sesso online è famosa lo stesso. Mi sono sentita ferita”. Una performance che non è piaciuta a Belen, che ha sottolineato la gravità della vicenda: “Sono stata male per tre mesi chiusa in casa. Le parole di Virginia sono un’offesa alle donne, una di loro si è tolta la vita per la vergogna”.

