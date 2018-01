ANNALISA MINETTI CIECA TOTALE/ "Come farò a provvedere ad Elena senza vederla? Non saprò che volto avrà..."

Annalisa Minetti, intervistata dal settimanale Diva e Donna, ha parlato della sua seconda maternità, esprimendo molta preoccupazione per la crescita di sua figlia Elena.

10 gennaio 2018 Fabio Morasca

Annalisa Minetti mamma per la seconda volta (Web)

Annalisa Minetti è entrata nel settimo mese di gravidanza. La cantante e atleta paralimpica, infatti, è in attesa del suo secondo figlio, il primo per quanto riguarda la storia d'amore con il suo attuale marito, Michele Panzarino. La Minetti, in passato, ha avuto già un figlio, Fabio, avuto dall'ex calciatore Gennaro Esposito. Annalisa Minetti è stata intervistata dal settimanale Diva e Donna al quale ha raccontato nei dettagli questa sua seconda gravidanza. La cantante, però, ha anche parlato delle preoccupazioni che la stanno attanagliando in questo periodo e si tratta di apprensioni legate ovviamente al fatto di essere diventata totalmente non vedente. Quando diventò madre di Fabio, infatti, Annalisa Minetti riusciva a vedere perlomeno le ombre e le sagome: adesso, purtroppo, la situazione è peggiorata e Annalisa Minetti non vede più nulla. La cantante e atleta, per la cronaca, è in attesa di una bambina a cui verrà dato il nome di Elena.

LE SOLUZIONI DEL MARITO MICHELE PANZARINO

Queste sono state le dichiarazioni di Annalisa Minetti riguardanti queste preoccupazioni: "Devo reinventarmi il modo di essere madre rispetto a dieci anni fa. Come farò a provvedere ad Elena senza vederla? Non saprò mai che volto avrà...". Il marito Annalisa Minetti, Michele Panzarino, ricercatore scientifico in scienze della riabilitazione, sta già provvedendo a trovare delle soluzioni per risolvere questo tipo di problemi. Un'ipotesi potrebbe essere, ad esempio, l'utilizzo di braccialetti sonori. Tra tante preoccupazioni, però, Annalisa Minetti, alla fine, appare molto fiduciosa e, per questa sua seconda maternità, ha deciso di affidarsi anche alla fede: "Se Gesù mi ha dato questa figlia, sa che avrò anche la forza di crescerla". La Minetti potrà contare anche sull'aiuto del suo primo figlio: la cantante, infatti, ha svelato che il suo primogenito si sta già "allenando" con la cuginetta Iside, 3 anni, la figlia di sua sorella Francesca, anche lei non vedente.

"VOGLIO ANDARE A TOKYO 2020"

Durante la gravidanza, inoltre, la Minetti ha anche preso parte a Tale e Quale Show, il talent show per vip dedicato alle imitazioni, in onda su Rai 1 e condotto da Carlo Conti. La sua partecipazione al programma ha provocato un po' di preoccupazione nei medici che la seguono a causa degli orari non propri adatti ad una donna in stato interessante. Annalisa Minetti, però, è sempre stata una donna attiva e ha svelato che, durante la prima gravidanza, era solita fare sport come step, spinning e kickboxing. A distanza di anni, la cantante ha svelato di essere stata un po' incosciente e, per questa sua seconda gravidanza, ha deciso di mettere da parte, temporaneamente, l'attività fisica. Nonostante il parto quasi imminente, Annalisa Minetti non ha alcuna intenzione di rinunciare ai suoi obiettivi sportivi: l'atleta, infatti, ha tutta l'intenzione di prendere parte ai giochi paralimpici di Tokyo 2020 e una volta che avrà partorito, riprenderà la preparazione.

© Riproduzione Riservata.