Agents of SHIELD 5/ Anticipazioni del 10 gennaio 2018: il ritorno di Fitz

Agents of SHIELD 5, anticipazioni del 10 gennaio 2018, in prima Tv assoluta su Fox. Coulson e la squadra dovranno confrontarsi con i Kree e avviare una sommossa.

Agents of SHIELD 5, in prima Tv assoluta su Fox

AGENTS OF SHIELD 5, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Fox di oggi, mercoledì 10 gennaio 2018, andrà in onda un nuovo episodio di Agents of SHIELD 5, in prima tv assoluta. Sarà il quarto, dal titolo "Una vita guadagnata". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Coulson (Clark Gregg) ed il resto della squadra lavora sotto il controllo di Grill (Pruitt Taylor Vince), che si dimostra sempre più spietato e che non esita ad usare le scariche elettriche. Daisy (Chloe Bennet) invece cerca un modo per raggiungere Simmons (Elizabeth Henstridge), ma viene frenata da Deke (Jeff Ward), che continua a ricordarle il motivo per cui la Terra è stata distrutta. Mack (Henry Simmons), Yo-Yo (Natalia Cordova-Buckley) e Coulson cercano invece un modo per rubare uno dei tablet dei Kree. Intanto, gli alieni impongono a Simmons di curare Abby (Ciara Bravo), una ragazza che ha vissuto la Terrigenesi e che presenta un forte tremore alle mani. L'Inumana le rivela inoltre dell'esistenza di una cerimonia di cui ha il terrore. Tess (Eve Harlow) guida invece il resto del gruppo verso l'alloggio di Virgil, alla ricerca di informazioni sul taccuino che hanno trovato in precedenza. In modo inaspettato si unisce alla missione anche Zev (Kaleti Williams), il principale scagnozzo di Grill.

Una volta sul posto, Coulson e Tess scoprono che Virgil era in contatto radio con qualcuno che si trova all'esterno, ma vengono tramortiti da una scarica elettrica prodotta da Zev. Mack riesce tuttavia a tramortirlo, ma Tess inizia a temere il peggio per via delle conseguenze che attendono tutti loro. Nel frattempo, Simmons cerca di allenare Abby perché possa sfruttare i suoi poteri al meglio. Grazie alle sue istruzioni, l'Inumana riesce ad avere un maggior controllo, ma Kasius (Dominic Rains) le interrompe. Daisy invece continua ad essere ostacolata da Deke, che non vuole sentire ragioni sul loro piano e sul furto del tablet. Sulla nave, Tess propone di sigillare il portello per mascherare l'aggressione a Kev, ma viene interrotta da un messaggio radio captato dal dispositivo di Virgil. Scoprono così che alcuni esseri umani potrebbero essere sopravvissuti alla distruzione, dato che il messaggio proviene dalla Terra.

Più tardi, Kasius riceve Lady Basha (Rya Kihlstedt), una degli ospiti giunta per assistere al combattimento fra Inumani. Abby è costretta infatti ad affrontare uno degli Inumani di Lady Basha in un'arena, sotto lo sguardo inorridito di Simmons. Grazie al sostegno visivo di Simmons, Abby riesce alla fine a vincere e viene consegnata all'ospite di Kasius. Mentre la squadra inganna Grill e accusa Kev di aver infranto le regole, Virgil tradisce Daisy e la consegna a Kasius. In un altro momento, Coulson ripulisce l'audio della trasmissione e riceve la conferma che qualcuno è ancora vivo. Tess invece rivela che la Terra è usata dai Kree per uccidere gli umani scomodi.

ANTICIPAZIONI DEL 10 GENNAIO 2018, EPISODIO 4 "UNA VITA GUADAGNATA"

Daisy incontra uno degli altri campioni di Kasius, Ben, dotato di un potere telepatico che il leader dei Kree sfrutta per ottenere informazioni sulla squadra. Daisy e Simmons riescono a convincerli che sono arrivati da soli sulla navicella, ma Kasius rimane sospettoso. Ben invece realizza che il leader dei Kree vuole distruggere la Stazione e tutti gli esseri umani che si trovano all'interno, in seguito al raggiungimento di un certo profitto. In seguito, Deke riesce ad ottenere nuove informazioni per la squadra, che intanto scopre l'esistenza di un misterioso livello 35. Dopo aver riconosciuto la voce del padre grazie alla radio, Deke decide di aiutare Coulson e gli altri ad accedere al livello. Il team scopre così che Kasius sfrutta gli Inumani per allevarli, ma anche che Deke ha mentito sul luogo in cui si trova Daisy. Quest'ultima invece incontra Fitz, che si è infiltrato fra gli offerenti del combattimento dell'Inumana.

