Amici 17/ Anticipazioni 10 gennaio: quali saranno le prove della sfida a squadre?

Amici 17 torna in onda al sabato pomeriggio proprio a partire dal 13 gennaio prossimo, una nuova sfida a squadre e possibili eliminazioni: quali saranno le prove?

10 gennaio 2018 Hedda Hopper

Amici 17

Siamo ormai a metà settimana, la prima in cui ragazzi sono tornati a scuola ad Amici 17 dopo la pausa di Natale. Le due sqquadre sono tornate a lavoro in questi giorni e tra una prova di ballo e un incontro con gli insegnanti, sembra che per loro sia arrivato il momento di fare sul serio. Paola Turci invita Nicole a darsi da fare e non perdere la sua verve iniziale e lo stesso ha fatto Veronica Peparini con Nicolas nell'ultima puntata andata in onda ieri. Il serale adesso si avvicinerà a grandi passi e i ragazzi di Ferro e Fuoco dovranno stringere i denti e mettere in campo tutto quello che servirà per tenere saldo il loro banco e ottenere l'accesso al serale sin da subito evitando l'imbuto finale che si creerà quando sarà il momento di chiudere con il pomeridiano. A quel punto chi saranno quelli che vedremo sul palco del serale?

QUALI SARANNO LE PROVE DI SABATO DI AMICI 17?

Sicuramente in bilico ce ne sono tanti a cominciare da Luca Vismara che si è visto poco in questo inizio 2018. I ragazzi sono tornati in sala per le prove di canto ma anche per imparare a ballare con Elena d'Amario e lui ha promessa la trasformazione che adesso tutti stanno aspettando. Sarà difficile far cambiare idea a Rudy Zerbi e la prima puntata del sabato potrebbe segnare la sua uscita di scena in modo definitivo. Ma quali saranno le prove che i ragazzi dovranno affrontare? La prima è stata annunciata ieri e vede Orion allo scontro con Bryan in una comparata di ballo sulle note di L'amore è. Le altre saranno annunciate oggi pomeriggio e domani sempre su Real Time a partire dalle 13.45 circa.

