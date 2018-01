Assisi con Monica Bellucci / L'attrice sarà la testimonial nella seconda puntata di Meraviglie

Monica Bellucci sarà una delle ospiti della seconda puntata di Meraviglie - La penisola dei tesori, programma di Rai 1 condotto da Alberto Angela, che farà tappa ad Assisi.

10 gennaio 2018 Fabio Morasca

Monica Bellucci a Meraviglie (Web)

Monica Bellucci sarà una delle ospiti della seconda puntata di Meraviglie - La penisola dei tesori, il programma condotto da Alberto Angela, in onda su Rai 1, dedicato ai siti Unesco presenti in Italia. Monica Bellucci, attrice nata a Città di Castello, provincia di Perugia, ovviamente, interverrà durante la parte della seconda puntata che sarà dedicata ad Assisi. Per la precisione, Assisi sarà la terza tappa della seconda puntata che andrà in onda domani, mercoledì 10 gennaio 2018, in prima serata su Rai 1. L'attrice umbra racconterà nel dettaglio cosa ha significato per lei essere nata in questa regione. Per quanto concerne il suo rapporto con Assisi, invece, la Bellucci parlerà soprattutto degli anni della propria adolescenza e di cosa ha rappresentato per lei la città di Assisi. Insieme a Monica Bellucci, interverrà anche Vincenza Lomonaco, ambasciatore d’Italia presso l'Unesco che parlerà dell’importanza di proteggere il patrimonio culturale.

LA BASILICA DI SAN FRANCESCO E I RESTI DELL'ASSISI ROMANA

Alberto Angela, come di consueto, si concentrerà sul patrimonio culturale di Assisi. La città umbra, ad esempio, è strettamente legata a San Francesco e a Giotto, due figure storiche che si trovano all'origine sia della nostra lingua che della storia dell'arte nel nostro paese. Nella puntata che andrà in onda domani sera si parlerà, ovviamente, della Basilica di Assisi dedicata a San Francesco dove sono presenti proprio gli affreschi di Giotto. Alberto Angela, inoltre, porterà i telespettatori di Rai 1 alla scoperta di una parte di Assisi che, fino ad ora, era rimasta un po' nell'ombra. Stiamo parlando dei resti dell'Assisi romana. Gli altri luoghi di Assisi dei quali Alberto Angela parlerà saranno il Sacro Convento di San Francesco, Piazza del Comune, dove si svolgeva la vita politica e culturale di Assisi, e l’Eremo delle Carceri, luogo in cui San Francesco e i suoi seguaci si ritiravano per pregare.

© Riproduzione Riservata.