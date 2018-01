BATMAN V SUPERMAN: DAWN OF JUSTICE/ Su Italia 1 il film con Ben Affleck (oggi, 10 gennaio 2018)

Batman v Superman: Dawn of Justice, il film in onda su Italia 1 oggi, mercoledì 10 gennaio 2018. Nel cast: Ben Affleck ed Henry Cavill, alla regia Zack Snyder. Il dettaglio.

10 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film di fantascienza in prima serata su Italia 1

BEN AFFLECK NEL CAST

Batman v Superman: Dawn of Justice, il film in onda su Italia 1 oggi, mercoledì 10 gennaio 2018 alle ore 21,20. Una pellicola dedicata ai supereroi Batman e Superman di genere fantascientifica che viene trasmessa in prima visione televisiva italiana ed è stata diretta nel 2016 dal regista Zack Snyder. Il film, ha visto la produzione dalla Warner Bros Pictures in collaborazione con la Atlas Entertainment, il montaggio di David Brenner, le musiche della colonna sonora che sono state composte da Hans Zimmer e Junkie Xl mentre nel cast figurano attori piuttosto conosciuti come Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Jesse Eisenberg e Diane Lane. Ma vediamo adesso nel dettaglio l atrama del film.

BATMAN V SUPERMAN: DAWN OF JUSTICE, LA TRAMA DEL FILM DI FANTASCIENZA

Il mondo ha scoperto le vere origini di Superman ed ossia un alieno venuto dal pianeta Krypton. Una verità che ha spaccato l’opinione pubblica tra quanti lo ritengono una preziosa speranza di salvezza per la Terra mentre altri vedono in lui una minaccia. Di certo la situazione non è migliorata dopo il terribile attacco messo in atto al Pianeta da parte del generale Zod in cui Superman ha avuto la meglio. Tuttavia, arrivando al sacrificio di tantissime vite innocenti. Tra quanti hanno condannato il comportamento di Superman c’è anche Bruce Wayne, miliardario residente a Gotham nonché l’uomo che si nasconde dietro la maschera del giustiziere Batman. Wayne ha visto morire tra le proprie braccia un proprio impiegato e soprattutto non ha apprezzato come Superman abbia affrontato questa emergenza per cui investiga per proprio conto allo scopo di arrivare a scoprire la sua identità magari rendendolo inoffensivo. Tra gli altri detrattori di Superman c’è anche Lex Luthor che ha come principale scopo quello di uccidere il potente alieno anche perché considerato un insuperabile baluardo per la criminalità. Per arrivare a questo scopo, Luthor decide di mettere in atto un articolato piano nel quale viene previsto di mettere le mani su reperti di kryptonite ed ossia un materiale che giunge dal Pianeta natale di Superman e che è l’unico materiale in grado di penetrare come burro nel corpo di Superman. Inoltre, Lex Luthor arriva a corrompere un funzionario del Governo ottenendo così il permesso di entrare nella navicella aliena del generale Zod portandone via il corpo con alcuni frammenti di kryptonite. Il piano di Lex Luthor è quello di screditare quanto più possibile la figura di Superman agli occhi del Mondo incolpandolo di una serie di vicende e quindi provare ad uccidere costruendo un mostro alieno sfruttando il dna del generale Zod. Infine, farà in modo che tra Batman e Superman nasca una forte rivalità con tanto di epica battaglia. La legalità e la giustizia riusciranno ad avere la meglio nonostante le macchinazioni di Luthor?

