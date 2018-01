BEAUTIFUL / Quinn mette in allarme Bill a pochi minuti dalle nozze con Brooke (Anticipazioni 10 gennaio)

Anticipazioni Beautiful, puntata 10 gennaio 2018: Quinn telefona a Bill, informandolo di avere visto poco prima Brooke insieme a Ridge. Il matrimonio è in pericolo?

10 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Il tredicesimo matrimonio di Brooke ci sarà o finirà per essere annullato all'ultimo momento? Ecco il grande interrogativo dei telespettatori di Beautiful, alle prese con la nuova indecisione della Logan a poche ore dal fatidico sì. Da un lato c'è il potente ed esplosivo Bill Spencer, al quale lei stessa si è rivolta dopo la scoperta del bacio tra Ridge e Quinn. Ma dall'altro continuano ad esserci i suoi sentimenti per lo stilista, che ha amato per tutta la vita e che per un motivo o per l'altro l'ha sempre delusa. Con questi presupposti, Brooke proseguirà i preparativi per le nozze indossando il vestito che è stato disegnato appositamente per lei. Al suo fianco ci sarà Katie che, dopo aver superato le incomprensioni con la sorella, cercherà di capire cosa gli stia davvero passando per la testa. Ha dunque fatto la sua scelta: manterrà l'impegno preso con Bill, andando fino in fondo questa volta?

Beautiful: Quinn mette in allarme Bill

Nella puntata di Beautiful di questo pomeriggio, Quinn si confronterà con Ridge, raccontandogli le dichiarazioni di Brooke di qualche minuto prima. La Logan non è sicura della sua decisione e continua ad avere dei dubbi riguardo i sentimenti per Ridge e per Bill. Dopo questo confronto, la madre di Wyatt prenderà la situazione di petto e si confronterà con l'unica persona in grado di mettere a tacere ogni timore della futura sposa. Quindi chiamerà proprio Bill, informandolo di avere visto Brooke e Ridge insieme solo qualche minuto prima. Saranno parole che destabilizzeranno lo Spencer, soprattutto considerando i suoi precedenti con la Logan. Otterrà da lei un nuovo due di picco? Nel frattempo gli ospiti continueranno ad arrivare a casa del magnate dove tutto sarà pronto per la cerimonia: non potranno mancare i figli Liam e Wyatt, ma anche l'insperabile Justin, migliore amico e fedele alleato del futuro sposo.

