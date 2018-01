BELEN RODRIGUEZ/ Conferma il suo amore per Andrea Iannone: "Da quando mi ha conosciuta è sempre rimasto lì"

Belen Rodriguez e Andrea Iannone hanno rilasciato un'intervista doppia al tabloid Riders Magazine nella quale hanno parlato degli inizi della loro storia d'amore.

Le voci di crisi tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone sono più che mai un lontano ricordo, come confermato dalle loro recenti vacanze a Dubai in compagnia del piccolo Santiago. Ma come è nato il loro rapporto? Chi dei due è stato più paziente? A parlare degli sviluppi di questa storia iniziata circa due anni sono i due diretti interessati, che per la prima volta hanno rilasciato un'intervista doppia per la rivista Riders Magazine, in edicola il prossimo 12 gennaio. In essa Belen racconta i dettagli di questo amore e della pazienda avuta con lei da Andrea all'inizio della loro storia: "Lui non ha mai mollato, mai. Quando è iniziata la nostra storia, vivevo un periodo complesso e lui ha avuto i co**ioni di entrare nella mia vita e sapere quando esserci e quando aspettare. Più di una volta ho pensato che se ne sarebbe andato. Invece da quando mi ha conosciuta è sempre rimasto lì".

Belen Rodriguez e Andrea Iannone: ecco com'è iniziato il loro amore

Nell'intervista rilasciata a Riders Magazine, Andrea Iannone ha raccontato maggiori dettagli del primo contatto avuto nel 2014, quando un amico gli diede il numero il numero di Belen Rodriguez e lui le mandò un messaggio: "Alla fine andiamo a casa mia e questo qui si mette a gridare il numero. Io a quel punto me lo sono segnato subito. La mattina mi svegliavo e pensavo: le mando il messaggio o no? Glielo mando o no?". Anche lei ricorda con precisione i dettagli di quel primo contatto, avvenuto quando ancora era sposata con Stefano De Martino: "Io credevo fosse il solito ammiratore, ero sposata, l'ho ringraziato ma poi è finita lì. Due, tre anni dopo, quando mio fratello gli ha dato il mio nuovo numero e io l'avevo già conosciuto di persona, col primo messaggio che mi ha mandato è riapparso anche quello che mi aveva scritto nel 2014. La cosa bella è che quel messaggio me lo ricordavo, io che non mi ricordo mai niente". E quando accaduto successivamente è oramai fatto noto...

