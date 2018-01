Barbara De Rossi/ Dalla tv al teatro, l'attrice ha ripreso in mano la sua vita (Mattino 5)

Barbara De Rossi torna su Canale 5 ospite di Federica Panicucci a Mattino 5. Dalla tv al teatro, l'attrice ha ripreso in mano la sua vita, cosa racconterà?

10 gennaio 2018 Redazione

Barbara De Rossi è pronta a tornare in tv come ospite nel salotto di Federica Panicucci a Mattino 5. L'annuncio arriva via social proprio mentre nel talk show del mattino si parla di alieni con Marco Calumbro, e prepara i fan dell'attrice e conduttrice al suo grande ritorno. Barbara De Rossi sarà protagonista negli ultimi minuti di questa puntata anche se non sappiamo ancora bene quale sarà l'argomento. In questi giorni la De Rossi ha ripreso in mano la sua vita tornando al suo primo amore, il teatro. Da domenica 14 gennaio sarà l'attrice tra i protagonisti di uno "spettacolo tenero, sensibile, spiritoso ma che fa riflettere, un incontro tra due anime ne Il nostro bacio". A lanciare l'appuntamento sui social è proprio la De Rossi con un piccolo video annunciando il via dal Teatro Rivellino di Tuscania. Clicca qui per vedere il video. Parlerà anche di questo a Mattino 5?

DA AMORE CRIMINALE A TERZO INDIZIO E IL TEATRO

Negli scorsi anni, Barbara De Rossi è tornata in tv e non solo come attrice ne Le Tre Rose di Eva ma anche come conduttrice di programmi importanti e socialmente utili spesso dedicati ai casi di violenza sulle donne. La stessa conduttrice ne è stata vittima e per questo ha gridato ancora più forte il bisogno di denunciare e, soprattutto, quello di capire che un uomo che ti picchia, non ti ama, qualsiasi siano le sue parole. Barbara De Rossi è stata alla conduzione di Amore Criminale su Rai3, venendo poi allontanata con tanto di polemiche sul mancato avviso e mancate spiegazioni, ma ha trovato poi una casa su Rete4 con Terzo Indizio presto al via con una nuova stagione. Adesso si accontenterà solo del teatro o annuncerà il suo ritorno in tv? Ecco l'annuncio social della sua presenza a Mattino 5:

