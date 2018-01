Bobo Vieri contro il Corriere della Sera/ "Non sapete niente, il vostro mestiere non lo sapete fare!"

Bobo Vieri contro il Corriere della Sera. L'articolo del noto quotidiano scatena la reazione dell'ex calciatore: "Non sapete niente, il vostro mestiere non lo sapete fare".

10 gennaio 2018 Anna Montesano

Christian Vieri

Christian Vieri, ex calciatore salito alla ribalta in questi giorni per la nuova puntata della querelle Vieri-Inter-Telecom relativa allo spionaggio che subì negli anni di militanza in nerazzurro, ha risposto su Instagram ad un articolo scritto dal Corriere della Sera sul suo conto. Il pezzo titolava: "Essere Bobo Vieri: zero stress e tanto divertimento, così la vita è sempre estate, anche d'inverno". Il sottotitolo invece puntava sul fatto che Vieri nella sua vita non fa praticamente nulla e che grazie a Instagram è più popolare oggi che quando giocava. La risposta del bomber non si è fatta attendere sempre attraverso il social da lui tanto amato (Clicca qui per vedere il post): Corriere della Sera redazione Sport. "Proprio perché non sapete niente, ma soprattutto perché non vi informate prima di scrivere, sareste voi a non dover fare niente nella vita, perché il vostro mestiere non lo sapete fare".

VIERI CONTRO IL CORRIERE DELLA SERA: LA REAZIONE DEI FAN

La frase si conclude con il verso dell'asino verso i giornalisti che hanno scritto il pezzo. I commenti dei fan non si sono fatti attendere, la maggior parte tutti a favore dell'ex calciatore che in Italia ha vestito le maglie di tantissime squadre. In ordine temporale: Torino, Pisa, Ravenna, Venezia, Atalanta, Juventus, Lazio, Inter, Milan, Sampdoria, Atalanta, Fiorentina e chiusura di carriera sempre con gli orobici. Nei giorni scorsi Elisabetta Canalis, ex velina ed ex ragazza di Vieri, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ricordano la storia con il bomber: "Era uno molto allegro, diciamo, molto esuberante e molto sensibile al fascino femminile. Mi tradiva in continuazione, però non era molto bravo a nasconderlo. Credo di averlo scoperto sempre, o quasi sempre. Comunque, a dire la verità, qualche schiaffo se l’è preso".

