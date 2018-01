CACCIA A OTTOBRE ROSSO/ Su La7 il film con Sean Connery (oggi, 10 gennaio 2018)

Caccia a ottobre rosso, il film in onda su La7 oggi, mercoledì 10 gennaio 2018. Nel cast: Sean Connery, Alec Baldwin, Scott Glenn e Sam Neil. La trama del film nel dettaglio.

10 gennaio 2018

il film thriller in prima serata su La7

NEL CAST SEAN CONNERY

Caccia a ottobre rosso, il film in onda su La7 oggi, mercoledì 10 gennaio 2018 alle ore 21,10. Una pellicola di genere thriller e azione con il titolo in lingua originale The Hunt for Red October. Un lavoro a stelle e strisce uscito nel 1990 sotto la regia di John McTiernan con il soggetto tratto dal romanzo La grande fuga dell’Ottobre Rosso dello scrittore Tom Clancy. La sceneggiatura è stata adattata da Larry Ferguson e Donald Stewart, le musiche sono state composte da Basil Poleudoris e la fotografia porta la firma di Jan De Bont. Nel cast sono presenti Sean Connery, Alec Baldwin, Scott Glenn, Sam Neil, James Earl Jones e Joss Ackland. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

CACCIA A OTTOBRE ROSSO, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

Siamo nell’anno 1984 con la Guerra Fredda tra Stati Uniti e Unione Sovietica ancora in atto. La marina russa sta per mettere in acqua un nuovo frutto delle ultime ricerche tecnologiche ed ossia il sottomarino nucleare chiamato con il nome in codice Ottobre Rosso. Il sottomarino viene affidato al comandante sovietico Ramius allo scopo di effettuare delle esercitazioni nell’Oceano Atlantico per vagliare le sue capacità di muoversi senza farsi intercettare dai radar sfruttando per l’appunto una nuova tipologia di propulsione. In realtà Ramius in accordo con il resto degli ufficiali che lo accompagneranno in questa missione, ha intenzione di disertare per consegnare il sommergibile nelle mani degli Stati Uniti. Una decisione che è frutto di una disaccordo con la politica del proprio Paese e quale conseguenza della morte dell’amata moglie. Infatti, una volta in mare, il sottomarino prima fa perdere le tracce alla marina russa e quindi si dirige verso le sponde atlantiche americane. Intanto, la stessa Marina si sta mettendo in modo per evitare che il piano Ramius possa andare in porto giacchè avvertiti da quest’ultimo per mezzo di una lettera fatta pervenire all’ammiraglio. Così tutta la marina russa è alla ricerca dell’Ottobre Rosso con l’ordine tassativo di abbatterlo. Lo stesso vale per la Marina Americana che si convince ben presto che l’Ottobre Rosso si stia avvicinando alle proprie sponde per sferrare un terribile attacco nucleare senza l’autorizzazione di Mosca. Una situazione molto complicata che verrà risolta grazie alla capacità interpretative di un analista della CIA di nome Jack Ryan che sarà in grado di capire come le vere intenzioni siano quelle di disertare. A Ryan verrà dato tre giorni di tempo per dimostrare che la sua intuizione sia quella giusta evitando così un incidente diplomatico senza precedente nella storia dell’umanità.

