CATHERINE DENEUVE / Si esprime sullo scandalo molestie: "Il corteggiamento insistente non è un delitto"

Catherine Deneuve si unisce ad altre donne francesi in una lettera pubblicata su 'Le Monde' dove ammette: "C'è differenza tra stupro e corteggiamento insistente".

10 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Harvey Weinstein

Lo scandalo Weinstein, e tutte le polemiche e le dichiarazioni che esso ha innescato, è stato chiamato in causa da una lettera aperta pubblicata in Francia dal quotidiano 'Le Monde'. La critica d’arte e scrittrice Catherine Millet, la psicanalista Sarah Chiche, l'attrice Catherine Robbe-Grillet e le giornaliste Peggy Sastre e Abnousse Shalmani hanno detto la loro su quello che considerano un 'nuovo puritanesimo', supportate da un centinaio di altre donne tra le quali la più famosa è l'attrice Catherine Deneuve. Secondo tale proclama, non è giusto paragonare lo stupro a quello che può viene definitvo un corteggiamento insistente. La lettera infatti precisa: "Lo stupro è un crimine, ma il corteggiamento insistente o maldestro non è un delitto, né la galanteria un’aggressione maschilista". In Francia il caso Weinstein ha ottenuto minore clamore mediatico rispetto a quanto accaduto in Italia o ancor più negli Stati Uniti e questo testo sembra voler prendere le distanze tra il femminismo e quello che viene definito 'puritanesimo'.

Catherine Deneuve e il punto di vista sul caso Weinstein

Il testo pubblicato su 'Le Monde' e firmato anche da Catherine Deneuve prosegue esprimendo la necessità di non considerare le donne delle eterne vittime: "Il puritanesimo usa gli argomenti della protezione delle donne e della loro emancipazione per meglio incatenarle a uno status di eterne vittime, di poverette dominate da demoni fallocrati, come ai bei tempi della caccia alle streghe (...) la confessione pubblica e l'incursione di procuratori autoproclamati nella sfera privata installano un clima da società totalitaria". Parole che hanno causato forti polemiche nel mondo dello spettacolo e della politica francese. A tal proposito si è espressa l'ex Ministra Ségolène Royal, che ha dichiarato senza mezze misure: "Peccato che la nostra grande Catherine Deneuve sottoscriva questo testo costernante. Tutti i pensieri di noi che abbiamo a cuore la libertà delle donne vanno alle vittime della violenza sessuale, schiacciate dalla paura di parlarne".

