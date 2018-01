Cristiano Malgioglio / Il paroliere annuncia il suo video: "Penso che sia più di una canzone d'amore"

Cristiano Malgioglio ha presentato su Youtube il video della canzone Sonhos, tratta dall'omonimo album pubblicato lo scorso dicembre, forte dell'interesse per il Grande Fratello Vip 2.

10 gennaio 2018

Cristiano Malgioglio sta cercando di sfruttare al massimo la popolarità ottenuta grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip 2, motivo per cui ha deciso di ripubblicare alcune delle sue canzoni più popolari. Nella giornata di ieri, ha quindi proposto il video di 'Sonhos', brano proposto in italiano da Mina e ora da lui cantato in portoghese. L'annuncio di questo progetto è stato fatto dall'ex gieffino direttamente su Instagram: "Ciao amici stupendi di Instagram oggi finalmente è uscito il mio Video nuovo di Sohnos, un brano inciso anche da Mina con il mio testo in italiano ... e oggi io lo propongo in lingua portoghese. Posso dedicarvelo? Certo che si. Vi amo. Guardare su youtube e se volete fate un regalo ai vostri amici, girandolo a loro su facebook. Penso che sia più di una canzone d'amore. È amore puro. Grazie". (clicca qui per vedere l'annuncio pubblicato su Instagram). Tante le congratulazioni dei suoi fan, ben felici di poter ascoltare un nuovo brano del paroliere: "Video e canzone stupendiiii, complimenti Cristiano mi emozioni sempreeee" , "Che meraviglioso pezzo che hai realizzato. Ti ringrazio per la dedica, motivo in più per adorarti".

La Regina Malgy colpisce ancora?

Continua il periodo d'oro per Cristiano Malgioglio, indiscusso vincitore morale della seconda edizione del Grande Fratello Vip 2. Dal giorno in cui ha lasciato il reality show, per il paroliere i motivi di soddisfazione si sono susseguiti sotto ogni punto di vista, come da lui stesso precisato nelle varie interviste in programmi televisivi e giornali. Regina Malgy è diventata una vera celebrità, fermato per strada dai fan, pagato profumatamente per ospitate in discoteca, trasformato in statuina nel presepe e persino desiderato dalla produzione della serie americana Narcos. Ma le sorprese per lui riguardano anche il ritrovato interesse per la sua musica. Distribuito dalla Music First, lo scorso 8 dicembre Malgioglio ha pubblicato nuovamente 'Sonhos', il suo venticinquesimo album composto da 12 tracce nelle quali reinterpreta alcune famose canzoni brasiliane. Al disco ha fatto seguito il primo singolo "O maior golpe do mundo (mi sono innamorato di tuo marito)" che a sorpresa ha ottenuto grande interesse mediatico, superando le dieci milioni di visualizzazioni su Youtube (dove si è piazzato nella top 10 delle tendenze) e classificandosi nella top 100 di iTunes.

Cristiano Malgioglio presenta il video di 'Sohnos'

Forte del successo ottenuto con la hit 'Mi sono innamorato di tuo marito', Cristiano Malgioglio ha deciso di pubblicare un secondo estratto dal suo album 'Sonhos'. La scelta è ricaduta proprio sull'omonima canzone 'Sonhos' che dà il nome al disco e che ora è disponibile su Youtube attraverso un video musicale (clicca qui per vederlo). Caricato sui social network solo qualche ora fa, tale filmato ha già superato le 20 mila visualizzazioni e sembra destinato ad eguagliare l'incredibile successo di 'Mi sono innamorato di tuo marito'. Come riporta lo stesso sito web oltre che i social network dedicati al famoso paroliere, sarà possibile acquistare una copia autografata di 'Sonhos' sia via web sia incontrando il cantante nei vari instore Mondadori.

