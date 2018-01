Carmen Di Pietro Vs Cristiano Malgioglio/ "Mi ha rubato il torero": le accuse continuano a Pomeriggio 5

Carmen Di Pietro contro Cristiano Malgioglio: "Mi ha rubato il torero"! Le accuse dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip 2 continuano a Pomeriggio 5.

10 gennaio 2018 Anna Montesano

Carmen Di Pietro

Continua a Pomeriggio 5 le accuse di Carmen Di Pietro a Cristiano Malgioglio. La concorrente dell'ultima edizione de "Il Grande Fratello Vip", ha rivelato un curioso aneddoto che riguarda il suo amico Cristiano Malgioglio. Parlando con la conduttrice di Pomeriggio 5 Barbara D'Urso ha infatti raccontato: «Stavo a Telecinco e lui si presentò con questo torero bellissimo. Gli dissi: Cristiano quanto è bello! Ma dopo qualche giorno lui precisò: "Te lo devi dimenticare perché è gay!. Poi sono venuta a sapere che sono stati insieme per tre anni. Poteva dirmi che era il suo ragazzo e io non avrei messo mano". La Di Pietro in seguito racconta un altro curioso particolare, e cioè che dopo qualche anno la persona in questione si è sposata avendo anche tre figli.

DI PIETRO E MALGIOGLIO: UN RAPPORTO MIGLIORATO NEGLI ANNI

Non è la prima volta che la Di Pietro racconta di aver avuto episodi spiacevoli con Malgioglio: il rapporto tra loro sembra essere molto migliorato negli anni e i due oggi sono buoni amici. Ricordiamo ora gli ultimi impegni televisivi della Di Pietro. A settembre del 2014 presenta a Salerno, con il giornalista del TG1 Paolo Di Giannantonio, cinque serate del prestigioso Premio Nazionale Mediterraneo. Nel 2016, nella trasmissione di Rai 1 Sabato in, nella rubrica di Gianni Ippoliti la showgirl legge ed interpreta i versi dei grandi poeti. Nel 2017 ha partecipato come concorrente alla seconda edizione del Grande Fratello VIP in onda su Canale 5, condotto da Ilary Blasi, venendo eliminata alla quarta puntata con il 68% dei voti. La Di Pietro si è distinta per le sue gag e per la sua simpatia.

© Riproduzione Riservata.