Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser/ Grande soddisfazione per la coppia: gli haters cambiano idea e...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, la coppia fa ricredere i detrattori dopo il Grande Fratello Vip 2: "Siete veri". Intanto lo sportivo è pronto a mostrarle un'altra parte di se...

10 gennaio 2018 Anna Montesano

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

È una bellissima storia d'amore quella tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La coppia nata nella Casa del Grande Fratello Vip 2 ha risposto a tutti coloro che credevano la loro storia un "fuoco di paglia" mostrando, invece, che il loro rapporto è solido e pronto anche a fare passi importanti. La convivenza è in arrivo e forse il prossimo anno anche le nozze seguite da un figlio, che la Rodriguez desidera con tutto il suo cuore. La coppia è riuscita a far ricredere molti dei loro detrattori, che dalle critiche delle prime settimane nella Casa del Grande Fratello Vip sono passati ai complimenti per la verità dei sentimenti e la coerenza delle loro azioni.

IL SOGNO DI IGNAZIO MOSER

"Quello che piace di te è che non sei la classica donna di spettacolo tutta lustrini, ma sei una ragazza semplice - scrive una fan di Cecilia Rodriguez su Instagram, sottolineando ciò che molti hanno notato - Nella tua vita privata sai adattarti in qualunque circostanza e soprattutto sei una ragazza che ha voglia di scoprire il mondo e hai un ottimo maestro vicino a te come Ignazio pronto a insegnarti qualunque cosa". Affermazioni che trovano riscontro nella realtà, visto che Ignazio in più di un'occasione ha espresso il desiderio di far immergere in pieno Cecilia nel suo mondo e non solo in quello dell'azienda di famiglia. "Vorrei fare un viaggio con lei in bicicletta" ha dichiarato in una recente intervista Ignazio, manifestando la volontà di far conoscere alla sua bellissima fidanzata una parte importante di se forse ancora non ben nota: il suo amore per il ciclismo e per i viaggi.

© Riproduzione Riservata.