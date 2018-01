Chi l’ha visto?/ Anticipazioni 10 gennaio: i casi irrisolti di Sofia Melnyk e di Carlotta Benusiglio

Chi l'ha visto, anticipazioni puntata 10 gennaio: Federica Sciarelli si occupa dei casi di Sofiya Melnyk e Carlotta Benusiglio, trovate entrambe morte.

"Chi l'ha visto?", il programma condotto da Federica Sciarelli, torna in onda mercoledì 10 gennaio alle 21.15 su Raitre. Al centro della nuova puntata ci saranno i casi irrisolti di Sofia Melnyk e Carlotta Benusiglio. Due storie di donne finite nel peggiore dei modi. Come ogni settimana, Federica Sciarelli, oltre ad occuparsi di due dei fatti più importanti della cronaca italiana, raccoglierà anche le numerose richieste d’aiuto che, ogni settimane, riceve la redazione di Chi l’ha visto a cui si rivolgono parenti e amici di persone svanite nel nulla. I casi di Sofia e Carlotta sono ancora oggi irrisolti. Le autorità giudiziarie stanno indagando sulla loro morte per scoprire la verità e dare un volto ai colpevoli di due omicidi efferati. Federica Sciarelli cercherà, dunque, di ricostruire le ultime ore di vita delle due donne e di capire a che punto sono le indagini.

I CASI DI SOFIA MELNYK E CARLOTTA BENUSIGLIO (CHI L'HA VISTO?)

Il corpo di Sofiya Melnyk, 43 anni, interprete ucraina, è stato ritrovato senza vita da alcuni cacciatori proprio alla vigilia di Natale. Gli inquirenti stanno cercando di capire chi ha ucciso Sofya e poi nascosto il corpo tra i rovi: è stato proprio Pascal il suo compagno con cui ha convissuto per 16anni oppure se è un altro uomo, ancora nell’ombra? Federica Sciarelli si occuperà, poi, anche del caso di Carlotta ex modella e stilista morta a 37 anni, a Milano, il cui corpo è stato trovato appeso ad un albero in un parchetto di fronte a casa, in piazza Napoli, la mattina del 31 maggio 2016. Inizialmente archiviato come suicidio, il caso è stato riaperto. A carico del fidanzato è stato ipotizzato il reato di omicidio aggravato. E’ stata disposta un seconda autopsia che servirà a fare nuovamente luce sulla morte di Carlotta.

