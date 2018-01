CHIARA FERRAGNI, LA GRAVIDANZA DI LEONE/ Ecco quanto pesa, l'ironia dei fan continua dopo la foto della pancia

Chiara Ferragni informa i suoi fan riguardo i progressi della sua gravidanza, giunta oramai al settimo mese. Ma nonostante sia cresciuta di 8 chili, l'ironia non manca...

10 gennaio 2018 - agg. 10 gennaio 2018, 15.16 Annalisa Dorigo

Chiara Ferragni, la foto al 7mo mese (Instagram)

Nonostante Chiara Ferragni abbia svelato di aver messo su otto chili dall’inizio della gravidanza, sui social, l’ironia dei followers continua. Dopo aver visto il pancino della fashion blogger più famosa del mondo, al settimo mese di gravidanza, i followers non possono non fare paragoni tra la pancia della fidanzata di Fedez e la loro dopo le abbuffate di Natale e Capodanno. Per alcuni, Chiara è ancora troppo magra per essere già al settimo mese di gravidanza mentre altri sono sicuri che ci sia stato un errore nel conteggio delle settimane. Effettivamente la pancia di Chiara Ferragni non è ancora così grande ma è probabile che cresca notevolmente nelle ultime settimane come accade spesso alle donne di costituzione magra come Chiara. La Ferragni, tuttavia, è in perfetta forma e salute così come il suo piccolo Leone che nascerà a Los Angeles tra qualche mese (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Chiara Ferragni svela il peso

I followers di Chiara Ferragni vengono costantemente informati riguardo le novità della sua gravidanza, che può essere definita un vero e proprio evento mediatico. Del bebé in arrivo si sa tutto, a partire dal nome (Leone), dal periodo previsto per il parto e dal luogo scelto dalla fashion blogger per dare alla luce il suo primogenito. Ma c'è qualcosa che non ha mai convinto pienamente il lovers e haters della Ferragni e del suo futuro marito Fedez: com'è possibile che al settimo mese, il pancino sia ancora così poco evidente? Si tratta solo di un conteggio errato o c'è sotto dell'altro? A chiarire ogni dubbi ci ha pensato la influencer di moda più famosa d'Italia che ha pubblicato i dettagli sul suo attuale peso, aggiungendo anche i numeri del feto e molto altro.

Chiara Ferragni al settimo mese di gravidanza

Ora i follower di Chiara Ferragni e di Fedez non hanno più dubbi riguardo le tempistiche della gravidanza oltre che ai numeri del suo peso. Nel suo seguitissimo profilo Instagram, infatti, la fashion blogger ha specificato di essere oramai giunta al settimo mese: "27 settimane e mezzo (settimo mese) e Leo pesa più di un chilo adesso (mentre io ho preso 8 chili). Considerando il pancino a dir poco pronunciato, la futura signora Lucia ha voluto concedere ulteriori dettagli anche sul suo peso di partenza: "Sono alta 1,77 e prima di restare incinta pesavo 57 chili, adesso ne peso 65". (clicca qui per vedere la foto da lei pubblicate). Parole che hanno suscitato più di qualche battuta ironica sui social network da parte di chi non riesce proprio a vedere il pancione di una donna al settimo mese: "“7 mesi? Ma saranno al massimo 3 settimane!" , "questa è la nostra pancia dopo i nostri pranzi" , "Io a 7 mesi sembravo già una balena!". Pochi invece i commenti di chi ritiene che, grazie alla sua corporatura esile, un pancino così poco pronunciato sia normale.

