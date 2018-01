Claudio Sona presto papà?/ Uomini e Donne, l'ex tronista ironizza sul web e cita la Ferragni ma...

Claudio Sona presto papà? Uomini e Donne, l'ex tronista ironizza sul web e cita Chiara Ferragni ma il suo post sembra palesare un grande desiderio: quello di avere un figlio.

10 gennaio 2018 Anna Montesano

Claudio Sona

"Dicono che camminare in gravidanza faccia benissimo. Quindi oggi ho iniziato un super programma di benessere: aria aperta ed esercizio fisico #ferragniscansate": è con questo commento ironico e una foto con la quale mostra gli addominali scolpiti che Claudio Sona scherza sulla possibilità di diventare papà. Inevitabile, col tag dell'ex tronista di Uomini e Donne, che si colleghi questa immagine a quella che Chiara Ferragni, proprio poche ore fa, ha postato su Instagram mostrando il suo pancino al settimo mese di gravidanza, un ventre che ha sollevato molte critiche perchè "troppo piccolo per essere al settimo mese". Un post, quello di Claudio, che si collega però alla foto scherzosa di Mario Serpa col finto "pancione" che circola sul web nelle ultime ore e che vorrebbe la coppia desiderosa di un figlio.

CLAUDIO SONA E IL DESIDERIO DI UN FIGLIO

L'ironia di Claudio è insomma palese e scatena però le critiche di chi la trova di cattivo gusto; ma questo messaggio dell'ex tronista, primo del trono gay di Uomini e Donne, per molti palesa anche un grandissimo desiderio: quello di diventare davvero papà. D'altronde in una story su Instagram, Claudio aveva dichiarato: “Appena Passato davanti una scuola elementare e c’erano tutti questi nanerottoli che entravano … spettacolari” per poi aggiungere “Tra poco anche io là a portare i bambini”. Parole che sembrano essere la prova certa di questo desiderio e c'è chi tra i fan si augura che possa diventare realtà: "saresti un meraviglioso papà sappilo il tuo cuore è talmente puro e buono che qualsiasi bambino sarebbe onorato e felice di farne parte ti stimo molto non cambiare mai".

