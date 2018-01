Emanuela Tittocchia/ Dopo lo scontro con Fabio Testi dalla d’Urso per chiudere la questione (Pomeriggio 5)

Emanuela Tittocchia ospite a Pomeriggio 5, l'attrice torinese, dopo la presunta gravidanza e il botta e risposta con Fabio Testi, torna nel salotto della d'Urso.

10 gennaio 2018 Valentina Gambino

Emanuela Tittocchia

Mentre Emanuela Tittocchia è tornata ospite da Barbara d’Urso, lo scontro con il suo ex Fabio Testi, riemerge sempre. Ma cosa era accaduto? L’attrice aveva parlato di una presunta gravidanza poi duramente interrotta, avuta proprio ai tempi della storia d’amore con il celebre attore. Dal salotto di Pomeriggio 5, proprio la Tittocchia ha dovuto ascoltare la dura replica dell’attore veneto che l’ha definita "una bugiarda in cerca di pubblicità". A Novella 2000, l’ex protagonista di CentoVetrine aveva affermato: “[…] È accaduto all’inizio della nostra relazione. Avevo un ritardo, pensavo fosse stress. Ero molto sotto pressione. Deve sapere che quando mi sono ammalata di anoressia mi è sparito il ciclo per sette anni, una cosa che può succedere in chi soffre di disturbi alimentari […]”. Dopo la gioia iniziale, anche tanta preoccupazione e la scelta di non parlarne con nessuno, nemmeno con il partner: “[…] era presto, volevo sentirmi sicura della gravidanza e di me. Avevo ancora troppe paure dentro. Ho pensato: appena mi sentirò felice e avrò solo sensazioni positive glielo dirò”.

Emanuela Tittocchia, il vecchio botta e risposta con l’ex

Emanuela Tittocchia, intervistata sempre su Novella 2000, aveva affermato di non volere raccontare nulla a Fabio Testi perché forse non si fidava ciecamente di lui. Poi è arrivato il forte dolore: “Purtroppo dopo qualche settimana ho perso il bambino. Mi sono colpevolizzata per questo, ho anche pensato che fosse successo per i miei blocchi o perché inconsciamente lo rifiutavo, ma poi ho saputo che succede a molte donne”. Tra le pagine del settimanale Nuovo, Fabio Testi ha poi rincarato la dose affermando: "Penso non sia la verità, se fosse stato vero, vista la voglia di notorietà che aveva si sarebbe giocata l’asso di briscola. Se avesse avuto un motivo per aggrapparsi di più a me, l'avrebbe usato". Parole molto dure che hanno lasciato la Tittocchia senza parole: "Che schifo, cosa devo dire?", ha commentato l’attrice torinese intervenuta ancora a Pomeriggio 5, poi ha replicato nuovamente: "In quel momento non ero pronta a dirglielo per via del suo atteggiamento nei miei confronti. La verità è che mi vuole far passare per una bugiarda perché nel 2008 (all’epoca dei fatti) evidentemente stava sia con me che con l’attuale compagna".

