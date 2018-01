FRACCHIA, LA BELVA UMANA/ Su Rete 4 il film con Paolo Villaggio e Massimo Boldi (oggi, 10 gennaio 2018)

Fracchia la belva umana, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 10 gennaio 2018. Nel cast: Paolo Villaggio, Lino Banfi e Massimo Boldi, alla regia Neri Parenti. Il dettaglio.

10 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film comico in seconda serata su Rete 4

NEL CAST PAOLO VILLAGGIO

Fracchia la belva umana, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 10 gennaio 2018 alle ore 23,45. Una pellicola comica del 1981 che è stata diretta da Neri Parenti e che vede protagonisti Paolo Villaggio, Lino Banfi, Massimo Boldi, Anna Mazzamauro, Gianni Agus, Gigi Reder e Francesco Salvi. Un cast che vede interpreti che avevano già lavorato con Villaggio, come la Mazzamauro, Reder e Agus e che segnano il debutto al cinema di Francesco Salvi e Massimo Boldi. Una commedia esilarante, la cui sceneggiatura è stata scritta da Gianni Manganelli che si è occupato anche del soggetto con Leonardo Benvenuti, Piero De Bernardi, Neri Parenti e Paolo Villaggio. Questi ultimi avevano diretto insieme "Fantozzi contro tutti". Per quanto riguarda gli altri autori, oltre ad aver partecipato alla scrittura di Fantozzi, vantano varie collaborazioni con Villaggio e altri importanti artisti. Ma ecco nel dettaglio la trama del film comico.

FRACCHIA LA BELVA UMANA, LA TRAMA DEL FILM COMICO

Giandomenico Fracchia (Paolo Villaggio) è un sottomesso e sfortunato impiegato di un’azienda specializzata nella produzione di merendine al cioccolato, dove ogni giorno è soggetto agli scherzi, umiliazioni e prese in giro dei colleghi e del direttore, il dottor Orimbelli (Gianni Agus), che lo degrada in continuazione di ruolo. Una notte, in seguito alla somiglianza con il pericoloso criminale chiamato "la belva umana" e ricercato per omicidi e rapine, viene arrestato per ben tre volte dai Carabinieri, Polizia di Stato e Digos. Liberato ogni volta, per evitare di essere scambiato per criminale, gli viene rilasciato un lasciapassare che serve a identificarlo come Fracchia. Il delinquente decide di approfittare della somiglianza, lo aggredisce e si impossessa della sua casa e del lasciapassare. Inoltre, costringe il povero Fracchia a incontrare la terribile madre e a partecipare ad una rapina in banca. Uno scambio continuo di ruoli tra i due genera equivoci e situazioni assurde che, hanno un finale davvero disastroso. Infatti, per catturare la belva umana, la Polizia, fa ricoverare la madre in una clinica. Intuito il trucco, manda Fracchia a posto suo. Alla fine in un conflitto a fuoco vengono uccisi entrambi, i quali si ritrovano nell’aldilà. Anche qui a Fracchia viene richiesto il lasciapassare, di cui si è appropriato la belva che finisce in paradiso, mentre lui viene mandato all’inferno.

