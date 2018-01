GIORGIO MASTROTA DI NUOVO PAPÀ/ Pollicino, i video esclusivi a Pomeriggio 5

Giorgio Mastrota, diventato papà per la quarta volta, è uno degli ospiti della puntata odierna di Pomeriggio Cinque, programma condotto da Barbara D'Urso e in onda su Canale 5.

10 gennaio 2018 Fabio Morasca

Giorgio Mastrota, ospite di Pomeriggio Cinque (Web)

Giorgio Mastrota sarà uno degli ospiti della puntata odierna di Pomeriggio Cinque, il programma condotto da Barbara D'Urso, in onda su Canale 5. Il conduttore, che negli ultimi anni si è specializzato soprattutto nella conduzione di televendite, è diventato papà per la quarta volta, precisamente lo scorso 29 dicembre. Giorgio Mastrota, per la precisione, ha festeggiato la sua quarta paternità all'età di 53 anni. E' stato lo stesso conduttore ad annunciare il lieto evento ai suoi sostenitori, condividendo un post su Instagram ritraente suo figlio e il pollice in su in bella vista con la seguente didascalia: "Pollicino è arrivato". Il vero nome del neonato, ovviamente, è un altro: il quarto figlio di Giorgio Mastrota, infatti, si chiama Leonardo. Il conduttore, prima di diventare papà di Leonardo, aveva già tre figli: Natalia, nata dal matrimonio con la prima moglie, l'ex showgirl e attrice Natalia Estrada, Federico, nato dalla relazione con Carolina Barbosa, e Matilde, nata dalla storia d'amore attuale con l'atleta originaria della Costa Rica, Flo Gutierrez.

LE DICHIARAZIONI AL SETTIMANALE SPY

Al settimanale Spy, Giorgio Mastrota ha dichiarato con decisione che l'arrivo di Leonardo è stato fortemente voluto e che diventare padre ad un'età matura è molto più bello: "È un regalo di Natale atteso e desiderato, non uno di quelli che ti arrivano all'improvviso. È proprio una bella sensazione diventare papà a quest'età perché si ha una consapevolezza maggiore rispetto al passato". Sempre stando alle dichiarazioni pubblicate dal settimanale Spy, Giorgio Mastrota ha dichiarato di avere un rapporto buono con le sue ex compagne e madri dei suoi figli. Il conduttore, ad esempio, ha dichiarato di sentirsi molto spesso con l'ex moglie Natalia Estrada, madre di Natalia che, oggi, ha 22 anni. Considerata l'età della sua prima figlia, Giorgio Mastrota ha anche accarezzato l'idea di diventare presto nonno.

© Riproduzione Riservata.