GONE - SCOMPARSA/ Su Rai Movie il film con Amanda Seyfried (oggi, 10 gennaio 2018)

Gone - Scomparsa, il film in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 10 gennaio 2018. Nel cast: Amanda Seyfried, Daniel Sunjata, alla regia Heitor Dhalia.

10 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film thriller in prima serata su Rai Movie

NEL CAST AMANDA SEYFRED

Gone - Scomparsa, il film in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 10 gennaio 2018 alle ore 21:10. Una pellicola thriller che è stata realizzata negli Stati Uniti nel 2012 per la regia di Heitor Dhalia con il soggetto e la sceneggiatura che sono stati ideati e sviluppati da Allison Burnett. Prodotto da Sidney Kimmel, Dan Abrams e Chris Salvaterra, questo film è stato distribuito nelle sale cinematografiche dalla Summit Entertainment ma in seguito la distribuzione nell’home video è stata gestita dalla Lions Gate Entertainment. Nel cast spiccano Amanda Seyfried, Daniel Sunjata, Jennier Carpenter, Sebastian Stan, Wes Bentley e Nick Searcy. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

GONE - SCOMPARSA, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

Nella città di Portland vive una donna di nome Jill assieme alla sorella minore Molly iscritto all’ultimo anno del liceo. Jill nel suo recente passato ha dovuto fare i conti con un’esperienza traumatizzante sotto diversi punti di vista. Infatti, è stata rapita da un serial killer che l’ha rinchiusa per alcune ore in una sorta profonda fossa scavata nel principale parco della città. Per Jill sono stati momenti di incredibile terrore anche perché nella fossa ha scoperto l’esistenza di un cumulo di ossa evidentemente appartenute ad altri vittime del medesimo serial killer. Jill sfruttando il momento in cui l’assassinio si è avvicinato a lei lo ha colpito con un osso riuscendo così a fuggire. Tuttavia, l’esperienza traumatica per Jill non si è conclusa in questo momento in quanto le ha autorità di pubblica sicurezza non ha voluto credere neppure ad una parola del racconto della povera Jill ed anzi, ipotizzando un possibile stato di pazzia, le ha imposto un periodo di trattamento psicologico. Ad alcuni mesi di distanza dalla vicenda, Jill sembra essere riuscita a ritrovare il proprio equilibrio interiore tant’è che lavora presso un fast food come cameriera. Una notte, dopo aver terminato un lungo turno di lavoro, Jill ritorna a casa ma purtroppo non c’è alcuna traccia di Molly. A questo punto Jill telefona al fidanzato della sorella, Billy, che tuttavia non sa dove possa trovarsi la propria amata. Per Jill è come ripiombare in un terribile incubo e con il passare del tempo si convince che si tratti dello stesso killer, tornata per il loro vecchio conto in sospeso. Jill si rivolge alle autorità che ancora una volta non la credono per cui disperata, con tanto di pistola, inizia a dare il via ad una disperata indagine personale per scoprire la verità arrivando ad un vero e proprio scontro finale con il seriale killer di cui ottiene le generalità. I conti verranno saldati proprio nel parco dove Jill era riuscita a scappare l’ultima volta.

