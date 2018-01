Gemma Galgani e Giorgio Manetti/ Uomini e donne, baci e scontri ma sempre al centro della scena

Gemma Galgani e Giorgio Manetti sono ancora al centro delle nuove puntata di Uomini e donne dove, tra baci e scontri, rimandono ancora al centro della scena, cos'altro vedremo?

10 gennaio 2018 Hedda Hopper

Giorgio Manetti e Gemma Galgani

Uomini e donne torna finalmente ad occuparsi di Gemma Galgani e Giorgio Manetti. Saranno loro due ad aprire la puntata di oggi del trono over tornando al discorso che abbiamo lasciato in sospeso ormai dal 2017. Dopo il suo ritorno da Marco Firpo e la delusione estiva che ha riportato la dama torinese in trasmissione di nuovo single, Gemma Galgani ha conosciuto altri uomini ma alla fine è tornata da Giorgio. Nel ricordo della famosa lettera andata in onda in prima serata, Gemma ha deciso di ripercorrere il viale dei ricordi insieme a Giorgio Manetti che è arrivato subito ad invitarla a cena per un'esterna. Da lì tutto è cambiato, la torinese ha accusato il toscano di essere un po' sulle sue forse per paura di qualcosa e di qualcuno, forse di Tina Cipollari, accusando i due di avere una relazione da un anno, o forse di Anna Tedesco, alla quale rivolge la stessa accusa sostenuta da Angelo con tutto quello che ne è venuto dopo.

UN NUOVO INIZIO PER GIORGIO MANETTI E GEMMA GALGANI

Quando gli animi si sono finalmente calmati, Gemma Galgani ha ammesso di avere ancora dei sentimenti per Giorgio Manetti tanto da chiedere scusa e dirsi pronta a tornare sui suoi passi. I due sono usciti insieme e si sono regalati anche un paio di balli in studio con tanto di bacio rubato. Lo stesso bacio è stato poi al centro di una puntata in cui Maria De Filippi ci ha tenuto a precisare che proprio la torinese ha chiesto a Giorgio un bacio "prima di morire" e il toscano non si è tirato indietro. Questo significa che anche lui prova qualcosa per lei? Al momento sembra proprio di no ma tutto potrebbe cambiare in questo 2018 con le nuove puntate che vedremo in onda a partire da oggi ma che sono già state registrate il mese scorso. I fan possono ancora sperare nel ritorno di Gems e George almeno fino a fine edizione.

© Riproduzione Riservata.