I'M DYING UP HERE/ Anticipazioni del 10 gennaio 2018: Goldie ai ferri corti con i comici

I'm Dying Up Here, anticipazioni del 10 gennaio 2018, in prima Tv assoluta su Sky Atlantic. Goldie viene accusata di fare favoritismi verso Cassie e decide di vendicarsi.

I'm Dying up Here, in prima Tv assoluta su Sky Atlantic

I'M DYING UP HERE, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Sky Atlantic di oggi, mercoledì 10 gennaio 2018, andrà in onda un nuovo episodio di I'm Dying Up Here, in prima Tv assoluta. Sarà il terzo, dal titolo "Ordine fisso". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Goldie Herschlag (Melissa Leo) continua a gestire il suo locale grazie all'intrattenimento dei suoi avventori, reso possibile dalla presenza di numerosi comici che si intervallano sul palco. L'intero staff si ferma quando il Tonight Show mostra uno degli sketch di Clay Appuzzo (Sebastian Stan), un comico italo americano che è riuscito a realizzare il sogno di tutti gli amici artisti: finire in prima serata in un programma di punta della televisione. Otto mesi prima, Cassie Feder (Ari Graynor) invita Clay a seguirla a Boston, ma il comico decide di rincorrere la strada che lo porterà al successo. Più tardi, sul palco si vivono attimi di tensione a causa di un comico che punta il dito contro uno degli avventori e che viene stordito da un altro degli artisti. Nello stesso momento, Clay attraversa la strada e viene investito da un autobus, morendo sul colpo. Ore dopo, Cassie fa delle pressioni su Bill (Andrew Santino) perché l'aiuti a risalire la china.

I due tuttavia vengono interrotti da Ralph King (Erik Griffin) e dalla notizia sull'incidente di Clay. Più tardi, Ron Shack (Clark Duke) e Eddie Zeidel (Michael Angarano) si offrono per esibirsi al Goldie, ma scoprono che dovranno attendere mesi prima di poter entrare nella famosa lista. Nei giorni seguenti, Cassie trova un biglietto nell'hotel in cui era ospitato Clay e realizza che potrebbe essersi trattato di un suicidio. Il padre del comico, Guy Appuzzo (Robert Forster), rifiuta però di considerare l'ipotesi. Diversi mesi dopo, Goldie accetta che il giovane Adam (RJ Cyler) si esibisca sul palco e crede che sia arrivato il momento per trovare un nuovo artista su cui puntare. Intanto, Eddie viene rapinato da una sconosciuta armata di coltello, ma si scopre che l'arma è di plastica.

I nuovi turni di Goldie sollevano in seguito numerosi malumori fra i comici, soprattutto per Sully (Stephen Guarino), destinato a presentare. Dopo una breve gara sul palco, Bill viene scelto da Goldie per presentare il locale al Midnight special, mentre Adam viene incaricato di fare alcuni lavori a casa della donna. Dato il grande evento, il padre e la sorella di Bill decidono di assistere alla sua esibizione per la prima volta.

ANTICIPAZIONI DEL 10 GENNAIO 2018, EPISODIO 3 "ORDINE FISSO"

Il comico di origini messicane, Edgar Martinez, decide di mettere un freno ad un club rivale del Goldie, in cui ai comici viene offerto un buffet gratuito. Sceglie infatti di entrare nel locale per ottenere maggiori vantaggi, ma Goldie viene informata della cosa e decide di toglierlo dagli artisti che si potranno esibire nel suo locale. Goldie crede infatti che ogni comico che lavori per lei non possa esibirsi in tutta Los Angeles, pena l'esclusione dalla famosa lista. Gordon tuttavia l'accusa di far esibire una sua amica solo per interessi personali e non per aumentare gli affari, consapevole che non faccia più ridere. Goldie sceglie quindi di mettere in atto una nuova vendetta e toglie anche i drink gratuiti.

© Riproduzione Riservata.