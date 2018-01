IL PROFUMO DEL MOSTO SELVATICO/ Su Canale Nove il film con Keanu Reeves (oggi, 10 gennaio 2018)

Il profumo del mosto selvatico, il film in onda su Canale Nove oggi, mercoledì 10 gennaio 2018. Nel cast: Keanu Reeves, Giancarlo Giannini e Angelica Aragon. Il dettaglio.

10 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film drammatico in prima serata su Canale 9

NEL CAST KEANU REEVES E GIANCARLO GIANNINI

Il profumo del mosto selvatico, il film in onda su Canale Nove oggi, mercoledì 10 gennaio 2018 alle ore 21,25. Una pellicola drammatica e sentimentale con il titolo in lingua orignale A Walk in the Clouds che è stata realizzata nel 1995 per la regia di Alfonso Arau, remake della pellicola del 1942 Quattro passi tra le nuvole di Alessandro Blasetti, il cui soggetto è stato scritto da Piero Tellini e Cesare Zavattini con sceneggiatura rivista da Robert Mark Kamen, Mark Miller e Harvey Weitzman. Il montaggio è stato curato da Don Zimmerman, le musiche sono state scritte da Maurice Jare e nel cast sono presenti tanti artisti navigati ed apprezzati come Keanu Reeves, Anthony Quinn, Aitana Sanchez-Gijon, Giancarlo Giannini e Angelica Aragon. Ma ecco nel dettaglio la trama de film.

IL PROFUMO DEL MOSTO SELVATICO, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Paul è un militare americano che dopo la fine della guerra può finalmente far ritorno a casa certo che la moglie Betty, sposata di tutta fretta un giorno prima di partire per il conflitto, lo stia attendendo con una certa impazienza. Tuttavia, la situazione è abbastanza differente da come lui l’aveva immaginata a partire dal fatto che alla stazione non ci fosse nessuno ad attenderlo. Tornato a casa può quindi riabbracciare la moglie che tuttavia si dimostra piuttosto fredda nei suoi confronti arrivando ad ammettere di non aver mai letto alcune delle tantissime lettere che l’uomo le ha scritto ed inviato durante i drammatici giorni passati a combattere. Comunque, certo che le cose possano sistemarsi in ragione della loro vicinanza, riprende la sua vecchia vita da civile ed in particolare lavorando come rappresentante di cibo. Per motivi di lavoro l’indomani riparte per una cittadina vicina e durante il viaggio in treno si imbatte in una giovane donna di origini messicane di nome Victoria che appare quanto mai disperata. Infatti, Victoria è una studentessa universitaria che purtroppo si è fatta sedurre dal proprio professore che dopo aver scoperto di averla messa incinta, l’ha immediatamente abbandonata. Paul essendo un uomo di una certa etica e dolcezza, si dice pronto a fingere per 24 ore di essere suo marito dinnanzi alla famiglia di lei e quindi fingere di abbandonarla dopo poco. In realtà le cose non si dimostreranno così semplici in quanto tra Victoria e Paul si instaura un bellissimo rapporto con l’uomo che peraltro rimane piacevolmente colpito dall’ambiente familiare facendo nascere una certa voglia di cambiare vita abbandonando la propria moglie per una donna che effettivamente lo vuole bene nonostante si conoscano da pochissime ore.

