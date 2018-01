IL SEGRETO / Severo è vivo! Gli abitanti di Puente Viejo scoprono la verità (Anticipazioni 10 gennaio)

Anticipazioni Il Segreto, puntata 10 gennaio: Severo si presenza nella piazza di Puente Viejo davanti agli occhi degli abitanti del paese e soprattutto di Cristobal Garrigues.

10 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Il Segreto

Sono passate diverse puntate de Il Segreto dall'annuncio della morte di Severo, avvenuta durante un incidente automobilistico. Da allora molta acqua è passata sotto i ponti e il potere di Cristobal Garrigues ha cominciato a vacillare, soprattutto a causa di quelle misteriose presenze che si aggiravano per la Miel Amarga. È ben noto che quelle voci e le ombre che hanno terrorizzato il villain erano in realtà da imputare proprio a Severo, in accordo sia con Carmelo che con Donna Francisca, pronta ad approfittare della situazione per liberarsi una volta per tutte dal suo diaboloco figliastro. E questa novità diventerà protagonista indiscussa dell'episodio odierno che Canale 5 trasmetterà a partire dalle ore 16:10 circa: in esso Cristobal rifiuterà categoricamente di partire per Madrid insieme a Don Gaspar, motivo per cui Severo deciderà che è giunto il momento di presentarsi davanti a tutti per il grande annuncio.

Il Segreto: Severo si presenta nella piazza

Non essendo riuscito a liberarsi di Cristobal Garrigues, nell'episodio odierno de Il Segreto Severo deciderà di presentarsi nella piazza di Piente Viejo. Sarà così che il suo rivale apprenderà come lui non sia mai morto in quell'incidente e come in realtà Carmelo sia sempre stato a conoscenza delle vere condizioni del suo migliore amico. Mentre l'Intendente sarà furioso per essere stato preso in giro nel peggiore dei modi e comincerà ad inveire a destra e a manca per quanto accaduto, ben diversa sarà la reazione degli altri compaesani. Lo stupore per questa novità sarà generale e tutti saranno costretti a cambiare idea su Carmelo, ritenuto in precedenza un traditore. Tutti capiranno che Leal in realtà si è comportato in questo modo per il bene di Severo e non potranno fare a meno che porgergli le proprie scuse per averlo criticato e insultato. La questione potrà dirsi risolta, ma sarà possibile a questo punto liberarsi di Cristobal?

© Riproduzione Riservata.