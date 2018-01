Il contadino cerca moglie 3/ Anticipazioni ultima puntata: la scelta finale dei contadini

Il contadino cerca moglie 3, anticipazioni ultima puntata 10 gennaio: i contadini scelgono la donna della loro vita. Ilenia Lazzarin ricorda l'appuntamento ai fans.

10 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Il contadino cerca moglie 3

Un’altra edizione de Il Contadino cerca moglie volge al termine. Dopo otto episodi in cui i concorrenti hanno conosciuto le rispettive pretendenti, oggi, mercoledì 10 gennaio, alle 21.10 su Fox Life, andrà in onda l’ultima puntata de Il contadino cerca moglie 3. Federico Monti allevatore 26enne di Milano, Javier, Andrea, Andrea Caputo, 39enne viticoltore e laureato in economia, Javier Rosseau Solar titolare di un’azienda agricola, Andrea Bellemmi 31enne romagnolo, agricoltore di mare e il 35enne toscano Leonardo Manetti sceglieranno la donna della loro vita dopo aver conosciuto, frequentato e messo alla prova le proprie pretendenti. Tutte le ragazze, infatti, hanno dovuto mettersi alla prova con la vita agricola e questa sera, le ultime rimaste, scopriranno se potranno cominciare una vera storia d’amore con i contadini. “Prova costumi per l’ultima puntata di MERCOLEDÌ 10 GENNAIO ore 21.10 dove vedremo i nostri contadini scegliere la donna della loro vita ???? io non vedo l’ora di mostrarvi chi hanno scelto!!!! ?? È stata una grande edizione, INFUOCATA”, ha scritto Ilenia Lazzarin su Facebook ricordando l’appuntamento ai fans.

ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA, TRIONFERA’ L’AMORE?

Nono ed ultimo episodio de Il contadino cerca moglie 3 quello che andrà in onda questa sera su Fox Life. In attesa di scoprire se trionferà l’amore per tutti i protagonisti, il pubblico ha già bocciato la terza edizione del reality considerandolo troppo noioso. Rispetto alle precedenti edizioni, infatti, i telespettatori non si sono affezionati particolarmente ai concorrenti. Tuttavia, ci sono comunque delle preferenze. Per Federico, ad esempio, il pubblico si augura che la scelta ricada su Sofia, considerando Rosa troppo noiosa. Javier, invece, è quello che ha deluso di più i telespettatori eliminando Claudia, considerata l’unica vera donna all’interno del gruppo. Le dinamiche che si sono venute a creare, dunque, non sono affatto piaciute al pubblico che, tuttavia, per l’ultima puntata, si augura comunque di vedere il trionfo dell’amore.

