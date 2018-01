Isola dei Famosi 2018/ Anticipazioni e cast: Rosa Perrotta in partenza per l’Honduras

Isola dei Famosi 2018, anticipazioni e cast: Rosa Perrotta sarà una naufraga, Elettra Lamborghini non ci sarà mentre Stefano De Martino annuncia la sua partenza.

10 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Isola dei Famosi 2018

La settimana di promozione dell’Isola dei Famosi 2018 è iniziata. Come ha annunciato Stefano De Martino, inviato del reality show di canale 5, questa settimana, tutti i protagonisti saranno impegnati in diversi shooting fotografici che saranno poi pubblicati sui vari settimanali la prossima settimana. L’Isola dei Famosi 2018 comincerà ufficialmente lunedì 22 gennaio ma l’avventura del ballerino napoletano comincerà già lunedì 13 gennaio. Stefano che, in questi giorni sta ultimando i vaccini necessari per poter sbarcare in Honduras, durante una diretta sui social, ha annunciato che partirà lunedì da Milano, farà scalo a Miami dove resterà a dormire una notte per poi ripartire per l’Honduras dove, insieme alla troupe, comincerà ad abituarsi al clima e a mettere su il reality per far sì che sia tutto pronto per la prima puntata. Il ballerino ha, inoltre, svelato di essere entusiasta per la nuova avventura promettendo ai fans di condividere sui social foto e video per aggiornarli su ciò che accadrà in Honduras.

LE ULTIME NOVITA’ SUI NAIFRAGHI

Le tre naufraghe ufficiali dell’Isola dei Famosi 2018 sono Alessia Mancini, Bianca Atzei e Nadia Rinaldi. Gli altri nomi non sono ancora stati svelati anche se, Gabriele Parpiglia, sta anticipando molto su quelli che saranno i naufraghi della nuova edizione del reality. Mentre i fans attendono la conferma della presenza di Francesco Monte, il giornalista del settimanale Chi, con una foto pubblicata su Instagram, ha annunciato la presenza nel cast dell’ex tronista Rosa Perrotta. Dopo non essere riuscita ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip 2017, l’ex tronista, felicemente fidanzata con Pietro Tartaglione, è pronta a sbarcare in Honduras per vivere un’esperienza irripetibile ma anche molto difficile. Parpiglia, inoltre, durante una diretta su Instagram, ha confermato l’assenza di Elettra Lamborghini, considerata per diverse settimane già una naufraga. Il cast del reality, dunque, comincia a formarsi.

