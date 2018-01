Isola dei Famosi 2018 a rischio/ Terremoto di magnitudo 7.6 in Honduras: partita l'allerta tsunami!

10 gennaio 2018 Anna Montesano

Continua la serie di sfortunati eventi che ogni anno colpiscono l'Isola dei famosi e, purtroppo, l'Honduras. Se lo scorso anno i naufraghi hanno fatto il loro arrivo nel mezzo di una tempesta tropicale e prima ancora è stato il momento di un uragano, stavolta la bellissima isola honduregna è stata colpita da un terribile terremoto. A distanza di due settimane dal debutto della nuova edizione de L'Isola dei Famosi, un violento terremoto che ha segnato 7,6 di magnitudo, si è abbattuto proprio lì dove i naufraghi dovranno sbarcare a breve. Le scosse (considerate dagli esperti 30 volte maggiori rispetto al terremoto di Norcia), sono state classificate superficiali dall'US Geological Survey in quanto avvenute in mare aperto, ma proprio per questo motivo nelle prossime ore c'è allerta tsunami.

ISOLA DEI FAMOSI 2018 POSTICIPATA? LA DECISIONE NELLE PROSSIME ORE

Da quello che apprendiamo negli ultimi minuti, Cuba, Messico, Honduras, Belize e Giamaica hanno emesso avvertimenti volti ad avvisare le popolazioni locali della possibile minaccia. Stando ai bollettini del Centro Allerta Tsunami del Pacifico, infatti, le loro coste potrebbero essere raggiunte da onde anomale nelle prossime ore. Le buone notizie non mancano in quanto e per fortuna il terremoto non ha causato morti nè tantomeno feriti. Non ci resta che attendere i prossimi aggiornamenti sulla situazione in Honduras e sulle decisioni che verranno prese da Mediaset in merito alla partenza dei concorrenti per la nuova edizione dell'Isola dei Famosi che dovrebbe avvenire nei prossimi giorni.

