LUCA DORIGO/ Risponde alle accuse di Georgette Polizzi (Pomeriggio 5)

Luca Dorigo, ex tronista di Uomini e Donne, sarà uno degli ospiti della puntata odierna di Pomeriggio Cinque,e risponderà alle accuse di Georgette Polizzi.

10 gennaio 2018 Fabio Morasca

Luca Dorigo ospite di Pomeriggio Cinque (Web)

Luca Dorigo, ex tronista di Uomini e Donne, sarà uno degli ospiti della puntata odierna di Pomeriggio Cinque, il programma condotto da Barbara D'Urso e in onda su Canale 5. Luca Dorigo, che nel corso della sua carriera televisiva ha anche preso parte a programmi come Un due tre Stalla! e Quelli che il calcio, nel dicembre scorso, è stato protagonista di un botta e risposta a distanza con l'ex fidanzata Georgette Polizzi, una delle partecipanti alla terza edizione di Temptation Island, il docu-reality prodotto da Maria De Filippi. Nelle sue ultime dichiarazioni, infatti, Georgette aveva definito Luca Dorigo come un "traditore seriale", facendo riferimento alla loro storia d'amore terminata ormai circa quattro anni fa. Per la cronaca, Georgette Polizzi è tuttora fidanzata con Davide Tresse, con cui prese parte a Temptation Island. All'epoca della sua partecipazione al programma, Georgette instaurò un legame con il futuro tronista Claudio D'Angelo che fece molto discutere.

LA REPLICA DELL'EX TRONISTA DI UOMINI E DONNE

Luca Dorigo rispose alle insinuazioni della sua ex fidanzata, rilasciando un'intervista al settimanale Vero. L'ex tronista di Uomini e Donne ha dichiarato sostanzialmente che Georgette non avrebbe mai digerito il fatto di essere stata lasciata da lui: "E' stata lasciata e l'ho rifiutata: non l'ha mai digerito. Ha detto che l'hanno infastidita le mie parole, dopo la sua esperienza a Temptation lsland, ma io non ho mai detto nulla di male". Luca Dorigo non si è mai spiegato i motivi per i quali la sua ex fidanzata continui a parlare di lui a distanza di oltre quattro anni dalla fine della loro storia. L'ex tronista ha consigliato alla sua ex fidanzata di concentrarsi maggiormente sul suo attuale compagno, e futuro sposo, piuttosto che sprecare energie nel parlare di una storia d'amore ormai finita da tanto tempo. In altre dichiarazioni, Luca Dorigo ha anche svelato di aver aiutato Georgette, all'epoca della loro relazione, a risolvere alcuni problemi di salute, pagando specialisti di tasca propria.

© Riproduzione Riservata.