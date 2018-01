La Vita in Diretta/ Anticipazioni 10 gennaio 2018: il ricordo di David Bowie e il taxi magico di Caterina

La Vita in Diretta, anticipazioni puntata del 10 gennaio 2018. Francesca Fialdini e Marco Liorni presentano il ricordo di David Bowie e il taxi magico di Caterina.

10 gennaio 2018 Anna Montesano

La vita in diretta, Fialdini e Liorni

Anche oggi torna su RaiUno l'appuntamento con La Vita in diretta. Accanto a Marco Liorni torna la bella Francesca Fialdini, finalmente ripresasi dall'influenza che l'ha colpita in questi giorni e l'ha tenuta lontana dal programma. Marco Liorni è rimasto infatti solo alla conduzioni ma oggi la Fialdini riprende il suo posto e nel promo che anticipa la puntata di oggi, il pubblico ne ha avuto la conferma. Marco Liorni e Francesca Fialdini oggi si occuperanno di molti argomenti, in primis si parlerà di cronaca ma anche del maltempo che in questi giorni ha colpito l'Italia. I due conduttori affronteranno la questione e si scoprirà la situazione dei prossimi giorni.

IL COMMOVENTE RACCONTO DI CATERINA E IL RICORDO DI DAVID BOWIE

Ma non è tutto: "Ci sarà anche un ospite speciale - annuncia la Fialdini - lei dice noi siamo infinito e quando stiamo insieme ampliamo l'infinito ed è impossibile non essere incuriositi da lei e volerla conoscere": l'ospite in questione è Caterina, la conduttrice di un taxi magico che trasporta i bambini malati. Una donna vestita in modo vivace, quasi una Mary Poppins moderna che in studio racconta: "Il mio amore è morto di cancro ai polmoni, era un uomo speciale, un tassista. Per non morire bisogna celebrare la vita e quindi credevo che la cosa più bella fosse raccontare chi era e cosa ha fatto per me, anzi farlo io stesso". Nel corso della puntata di oggi, Marco Liorni e Francesca Fialdini ricorderanno inoltre vita, amori e successi della star della musica David Bowie, scomparso due anni fa.

