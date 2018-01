Lapo Elkann e Cristina Saracino / Video, baci appassionati per la nuova coppia: è amore! (Pomeriggio 5)

Lapo Elkann e Cristina Saracino, l'amore continua tra la modella e il rampollo. A Pomeriggio 5 il video dei loro baci appassionati? Tutte le ultime novità.

10 gennaio 2018 Anna Montesano

Lapo Elkann e Cristina Saracino

Lapo Elkann, dopo essere stato paparazzato dieci giorni fa in giro per il centro di Milano con la modella pugliese Cristina Saracino, attraverso i social arriva la conferma ufficiale del suo fidanzamento. Se ne parlerà oggi, nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5 dove saranno mostrati anche video dei baci della coppia. L'indossatrice 26enne ha infatti pubblicato su Instagram una foto che ritrae la coppia mentre si scambia un bacio romantico scambiato in una lussuosa automobile nel locale del nipote di Gianni Agnelli. I due hanno poi passato la serata in compagnia dei loro amici Fedez e Chiara Ferragni. Barbara d'urso mostrerà in esclusiva il video di un loro bacio e quindi se ne parlerà a pomeriggio 5. Ricordiamo che Lapo Elakann è stato eletto 4 volte di seguito Best Dressed Man dalla rivista Vanity Fair, entrando nella loro Hall of Fame, di cui fanno parte anche il nonno Gianni Agnelli e la nonna Marella Caracciolo Agnelli.

CRISTINA SARACINO E LE PASSIONI DI LAPO ELKANN

È appassionato di nuove tecnologie e, negli anni impara a parlare oltre all'italiano, l'inglese, il francese, il portoghese e lo spagnolo. Il carattere estroso e irriverente si palesa in numerose interviste e dichiarazioni sui media, tanto da crearne una parodia grazie al comico Ubaldo Pantani, oltre a provocare numerose critiche. È salito alla ribalta delle cronache rosa anche per la sua vita amorosa, incominciata con la relazione, terminata nel 2005, con l'attrice Martina Stella e per i successivi numerosi flirt, tra cui si ricordano quello duraturo con la lontana cugina Bianca Brandolini d'Adda e la miliardaria kazaka Goga Ashkenazi; successivamente fa coppia con la gallerista e collaboratrice di Vogue Carlotta Loverini Botta. Ora un nuovo amore che sembra coinvolgere tantissimo Lapo Elkann.

