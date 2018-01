Le Langhe con Paolo Conte/ Meraviglie d'Italia, il legame con la sua terra: tra leggenda e curiosità

Le Langhe con Paolo Conte: a Meraviglie - La Penisola dei Tesori, il cantante di Asti racconta il legame con la sua terra d'origine come mai ha fatto prima d'ora, tra leggende e curiosità

Le Langhe (foto da Facebook)

Sono situate in Piemonte, tra le province di Cuneo e di Asti, ma le Langhe rappresentano un orgoglio per tutta l'Italia. Quei paesaggi collinari, apparentemente disegnati da un pittore, trasudanti cultura e tradizione, sono le specchio di un Paese che del bello può e deve fare la sua cifra. Rappresentante perfetto di questa emozione è Paolo Conte, artista tanto intimo quanto intenso, tanto acuto quanto delicato, che alle Langhe è legato in maniera indissolubile, come avrà modo di ricordare nel corso del programma di Alberto Angela, Meraviglie - La Penisola dei Tesori, in onda oggi su Rai Uno. Testimonial di quella terra in quanto originario di Asti, così come Gianna Nannini in quella precedente lo era stata di Siena, bisogna attendersi un ritratto intenso di questi posti da parte di Paolo Conte. Parola di Alberto Angela che, interivstato da Libero, ha preannunciato:"Non si è mai aperto così tanto".

LA ROCCA DEI SETTE FRATELLI

Le Langhe, oggetto della puntata odierna di Meraviglie, sono un luogo magico. Ed è facile immaginare che queste colline, entrate a far parte nel 2014 della lista dei beni Patrimonio dell'Umanità per decisione dell'UNESCO, abbiano ispirato facilmente delle leggende. Una delle più celebri è quella meglio nota come: La rocca dei sette fratelli. La storia vuole che questi ultimi fossero impegnati a lavorare duramente la terra su una collina e fossero delusi e amareggiati nel vedere i pasti miseri che la sorella era solita portargli. Un giorno, stanchi di quel pasto così magro, i sette fratelli iniziarono ad inveire pesantemente nei confronti della donna. Il caso vuole che quel giorno fosse anche un venerdì, giorno tradizionalmente d'astinenza per i cattolici, e che nel frattempo passasse da quelle parti un parroco a capo di una processione. Nemmeno la sua presenza bastò a sedare i sette fratelli, che anzi si infervorarono oltremodo, iniziando a bestemmiare contro Dio. Neanche la supplica della sorella, inginocchiatasi, riuscì a fermare gli uomini che per giunta sfidarono Dio a farli sprofondare in una voragine se davvero esisteva. Detto, fatto. I fratelli vennero risucchiati in una gola, mentre l'unica a salvarsi fu la sorella, rimasta miracolosamente viva sul ciglio del burrone. La Rocca dei sette fratelli, presente in località Treiso, in realtà si sarebbe formata nel corso dei secoli a causa dell'erosione dell'acqua ma la versione leggendaria è certamente più affascinanti.

LA RICCHEZZA DELLE LANGHE

Ma oltre che per la loro bellezza, per cosa sono note le Langhe in tutto il mondo? Si può affermare con una certa sicurezza che la ricchezza più grande di queste colline è rappresentata da ciò che vi si produce. Come non citare, ad esempio, la produzione vinicola del luogo. Rossi come Barolo, Nebbiolo, Barbaresco, Dolcetto d'Alba, Dolcetto di Diano d'Alba, Dolcetto di Doglian, Moscato d'Asti, Barbera d'Alba, Barbera d'Asti, Pelaverga di Verduno sono rinomati e affermati in tutto il mondo. Lo stesso vale per i formaggi DOP, primo tra tutti la Robiola di Roccaverano, ma non è finita qui. Il tartufo bianco di Alba, per citare un altro prodotto tipico delle Langhe, richiama ogni anno migliaia di turisti, italiani e non. Insomma, c'è più di un motivo per affermare che le Langhe sono sì delle Meraviglie in una Penisola di Tesori come quella italiana.

© Riproduzione Riservata.