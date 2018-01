Luca Onestini e Ivana Mrazova/ Stanno insieme? Scherzi e risate in auto ma i dubbi dei fan aumentano!

Luca Onestini e Ivana Mrazova stanno insieme? Scherzi e risate in auto tra l'ex tronista di Uomini e Donne e la modella, ma i dubbi dei fan aumentano!

10 gennaio 2018

Luca Onestini e Ivana Mrazova

Da quando Ivana Mrazova ha fatto il suo ritorno in Italia è impossibile non vederla al fianco di Luca Onestini. L'ex tronista di Uomini e Donne e la modella di origine ceca sono inseparabili e lo dimostrano ancora le ultime storie postate su Instagram. Nelle ultime immagini vediamo infatti la bellissima Ivana insieme a Luca in viaggio in auto: i due scherzano e si stuzzicano, Ivana infatti lo prende in giro mentre Luca sottolinea scherzosamente "Mi hanno fatto sedere dietro perchè le persone importanti stanno avanti, quelle di poco conto dietro". La sintonia tra i due è un fatto evidente, il sentimento non manca ma il dubbio continua ad insinuarsi nei fan della coppia conosciutasi nel corso del Grande Fratello Vip 2.

Luca e Ivana: i due dubbi dei fan

Due, nello specifico, sono le domande degli utenti: questo rapporto tra i due è amore come affermano le ultime indiscrezioni oppure si tratta semplicemente di una bella amicizia? E nel caso si trattasse realmente di amore per Luca e Ivana, perchè nasconderlo per tutto questo tempo e nonostante ci siano ormai così tante indiscrezioni sul loro rapporto? Tutto sembra infatti portare a credere che quella tra Ivana e Luca sia davvero una bellissima amicizia, che non sfocia nell'amore e nell'attrazione fisica. Intanto tornata in Italia, Ivana si prepara a tornare in tv nel programma di Italia 1 "50 Special". Sul perchè sia stata scelta, Ivana ha dichiarato: “Forse mi hanno scelto come valletta perché non so nulla di quel periodo. Tranne che il mio paese si era diviso in due: Repubblica Ceca e Slovacchia.”

