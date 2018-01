MERYL STREEP CONTRO MARIAH CAREY/ Video, “mi ha rubato la sedia ai Golden Globe (di fianco a Spielberg)!”

Meryl Streep e Mariah Carey ai Golden Globe: la cantante ha "rubato il posto" all'attrice che ha raccontato l'esperienza da Jimmy Kimmel: "Voleva sedersi accanto a Spielberg"

10 gennaio 2018 Fabio Belli

I Golden Golbe negli Stati Uniti vengono considerati un vero e proprio antipasto degli Oscar, un appuntamento imperdibile non solo per gli appassionati di cinema e l’establishment di Hollywood, ma per tutto lo show business americano. E come ogni anno la cerimonia ha regalato curiosità molto particolari e divertenti. Una di esse è senza dubbio il siparietto che hanno messo in scena Meryl Streep, vera e propria icona del cinema a Stelle e Strisce, e Mariah Carey, al di là delle sue incursioni nel mondo del cinema, conosciuta soprattutto per la sua sfavillante carriera canora. E la Carey, al momento di prendere posto ai tavoli (al contrario degli Oscar che vanno in scena in un grande teatro di Los Angeles, i Golden Globe si svolgono storicamente con gli invitati divisi per tavoli come in un dopocena) ha “rubato” il posto proprio alla Streep. Il che ha creato un po’ di divertente imbarazzo, anche se le due ovviamente non si sono offese e si sono anzi divertite a prendersi in giro nel post-cerimonia.

IL POSTO AMBITO ACCANTO A SPIELBERG

Ha iniziato Mariah Carey, con un tweet dal suo profilo ufficiale nel quale ha ammesso la gaffe del posto rubato a Meryl Streep. “Cara Meryl, ti prego di perdonarmi! Puoi sederti al posto mio quando vuoi!” ha scritto Mariah con delle emoticon molto divertite. Meryl Streep, ospite nel celebre talk show americano condotto da Jimmy Kimmel, ha però rincarato la dose, spiegando come la Carey abbia voluto accaparrarsi al suo posto molto probabilmente per sedersi accanto ad un altro mostro sacro del cinema statunitense, il grande Steven Spielberg. “Sì, quella stronza mi ha rubato la sedia! Sono arrivata e lei era lì seduta vicino a Steven Spielberg e gli leccava il sedere. Poi mi ha detto, “Oh mio Dio, sai…”, e io le ho risposto: “Stai stai, mi siederò sul tuo grembo.” Una risposta tra il serio e il faceto per Meryl Streep, ma considerando le performance dell’attrice in “La morte ti fa bella” e “Il Diavolo veste Prada”, c’è da scommettere che Mariah Carey non possa dormire sonni troppo tranquilli...

