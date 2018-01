MORGAN / Foto, venduto all'asta il manoscritto originale della canzone 'Altre forme di vita' dei Bluvertigo

Morgan ha deciso di liberarsi di molti oggetti del suo passato, vendendoli all'asta. Tra di essi il più ricercato è il manoscritto originale di 'Altre forme di vita' dei Bluvertigo.

10 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Morgan

È tempo di cambiamenti per Morgan, che ha deciso di disfarsi dei ricordi del suo passato per cominciare una nuova vita. Solo qualche giorno fa era stato proprio lui ad annunciare tale desiderio, scrivendo su Facebook: "Il Morgan che avete conosciuto fino a oggi è morto. Chiuso un ciclo di vita, mi preparo ad entrare in uno nuovo fatto di musica nuova, voce nuova, corpo nuovo, stile nuovo". Aveva quindi annunciato di voler vendere tutto ciò che in qualche modo lo legava ancora al suo passato: "Abbandono definitivamente tutto quello che riguarda la mia “immagine”, il mio feticcio. Metto all'asta tutto quello che ho intorno, dentro casa, nei cassetti, negli armadi, negli scaffali, nelle librerie; gli oggetti, gli strumenti, le carte, i vestiti e ogni altra cosa che mi possa ricordare chi o cosa ero. Me ne libero". Parole alle quali hanno subito fatto seguito i fatti, con la decisione di vendere su eBay molti degli oggetti del suo passato, a partire da alcune magliette o un sintentizzatore usato per realizzazione dei primo album dei Bluvertigo.

Morgan vende all'asta il manoscritto di 'Altre forme di vita'

Il pezzo più forte che Morgan ha deciso di vendere all'asta è senza dubbio il manoscritto originale di 'Altre forme di vita', uno dei maggiori successi dei Bluvertigo risalente al 1997. Dopo la pubblicazione su eBay tale oggetto ha superato in pochi giorni la soglia dei 1000 euro ed è stato aggiudicato da Gloria, come riporta lo stesso artista nel suo profilo Instagram. Lui stesso aveva ammesso che avrebbe consegnato l'opera direttamente alla fortunata: "Lo accoglierò in modo del tutto informale e privato, potrà conoscermi, vedermi al lavoro, parlarmi, se lo gradirà gli offrirò un caffè, se vorrà farà una foto. E ci saluteremo dicendoci: arrivederci, dammi la mano e sorridi". E la promessa è stata mantenuta: la fortunata appare infatti seduta nel salotto di Morgan con tanto di manoscritto tra le mani. Il tutto accompagnato dalla spiegazione: "Oggi la prima consegna brevi manu da Morgan è avvenuta! Gloria si è aggiudicata il manoscritto originale della canzone Altre forme di vita dei Bluvertigo". Clicca qui per vedere la foto.

