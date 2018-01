Max Biaggi fidanzato? / Una modella americana ha preso il posto di Bianca Atzei?

Una modella americana presentata come "una cara amica" potrebbe essere la nuova fiamma di Max Biaggi che dimentica così la sua Bianca Atzei pronta a consolarsi con l'Isola dei Famosi

10 gennaio 2018 Hedda Hopper

Max Biaggi

L'ingarbugliato mondo del gossip continua a regalarci nuove perle in questo inizio 2018 e se il divorzio di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci non è stato in grado di ingolosirvi, ecco un altro presunto scoop lanciato dal settimanale Chi questa settimana. Di chi e cosa si parla? Naturalmente di una delle coppie più discusse di questo 2017 in un primo momento per il loro irrefrenabile amore che aveva permesso a Max Biaggi di dimenticare in fretta Eleonora Pedron e poi per il loro distacco avvenuta in fretta e molto dolorosamente, almeno da parte di lei. Qualche mese fa, la bella cantante sarda ha annunciato che il centauro l'ha lasciata senza preamboli e senza molte spiegazioni. Nei giorni successivi al suo annuncio social non ci sono stati chiarimenti e dichiarazioni, almeno non da parte di lui, fino ad adesso.

MAX BIAGGI HA GIÀ DIMENTICATO BIANCA ATZEI?

Mentre Bianca Atzei ha annunciato la sua scelta e la sua partenza per l'Isola dei Famosi, il settimanale Chi ha parlato del presunto Natale in coppia di Max Biaggi. Sembra proprio che il centauro abbia già voltato pagina e che questa volta non lo abbia fatto con una cantante o una giovane italiana ma con una modella a stelle e strisce. L'americana avrebbe passato il Natale con Max Biaggi che l'avrebbe portata in giro per cene ed eventi presentandola però come una sua carissima amica, niente di più, almeno per adesso. Quello che è certo è che il presunto scoop al momento non è accompagnato da dichiarazioni certe e nemmeno da foto che ritraggono il centauto alle prese con coccole e baci con questa misteriosa, nuova, fidanzata. Dovremo attendere qualche settimana per l'ufficialità?

