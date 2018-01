Meraviglie di Alberto Angela / Pagelle: con i droni alla scoperta dei patrimoni UNESCO

Meraviglie, la penisola dei tesori, di Alberto Angela. Oggi la Reggia di Caserta, le Langhe piemontesi e la basilica di San Francesco d'Assisi. Seconda puntata

10 gennaio 2018 Fabiola Granier

Alberto Angela

IL RIASSUNTO DELLA SECONDA PUNTATA DI MERAVIGLIE

Seconda puntata di Meraviglie, la penisola dei tesori con Alberto Angela in prima serata su Rai Uno. In questo appuntamento la prima protagonista di serata è la Reggia di Caserta, voluta dal Re di Napoli Carlo di Borbone, dichiarata patrimonio dell'UNESCO nel 1997 insieme con l'acquedotto di Vanvitelli e il complesso di San Leucio, patrimonio dell'umanità. A parlare della Reggia Toni Servillo, che ha raccontato di quanto sia stata importante sia nella sua storia sia nel suo percorso professionale. Da Caserta di vola all'abbazia di San Galgano, sita ad una trentina di chilometri da Siena. Tra i patrimoni dell'UNESCO anche un territorio, un insieme di terre e storie: le Langhe piemontesi. A parlare Paolo Conte. Il viaggio di Meraviglie, la penisola dei tesori, continua. Si arriva a parlare delle tenute e delle cantine di Fontanafredda. Nell'anno 2000, insieme ad altri siti francescani del circondario, la basilica di San Francesco, ad Assisi, è stata inserita nella Lista del patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. A parlare, questa volta, la mitica Monica Bellucci. Alessandro Tersigni interpreta Cimabue. Giotto ha affrescato la vita di Francesco in 28 scene. Sergio Fusetti, capo restauratore e conservatore della chiesa, racconta le sue attività. Ad Assisi anche il tempio di Minerva

TOP E FLOP

Meraviglie, la penisola dei tesori è sempre un crescendo di bellezza, professionalità, storia e ricordi. E Alberto Angela, anche in questo secondo appuntamento con il suo nuovo programma, è stato come sempre impeccabile, bravissimo a raccontare tutti i segreti di questi spettacolari patrimoni dell'UNESCO sul nostro territorio. Tra le cose più apprezzate di questa puntata, ma in generale di tutto il programma, le spettacolari riprese dall'alto fatte con il drone, che riescono a mostrare delle prospettive davvero uniche. Tra i top anche la meravigliosa voce di Francesco Pannofino, narratore e voce fuori campo che racconta alcuni attimi di storia delle bellezze mostrate nel programma. La sua voce, così amata dal pubblico italiano, è un tocco in più. Protagonisti di questa serata anche due grandissimi come Toni Servillo e Paolo Conte, per parlare di Caserta con la sua Reggia e delle Langhe piemontesi. Star unica e ospite da 100 e lode Monica Bellucci. Alessandro Tersigni interpreta Cimabue. (di Fabiola Granier)

© Riproduzione Riservata.