Novello Novelli è morto/ Addio al caratterista spalla di Francesco Nuti: il saluto di Ivan Zazzaroni

Novello Novelli è morto, addio al caratterista di Poggibonsi che è stato a lungo spalla di Francesco Nuti in film come Willy Signori e vengo da lontano e Il signore quindici palle.

10 gennaio 2018 - agg. 10 gennaio 2018, 22.41 Matteo Fantozzi

Novello Novelli è morto, qui con Francesco Nuti

Novello Novelli è morto lasciando un vuoto indelebile nel cinema italiano e nelle persone che hanno conosciuto il suo brio e il talento ineguagliabile. Tanto amato che per lui si sono mossi tutti quando hanno appreso la notizia, anche Ivan Zazzaroni giornaista sportivo sempre attento a quello che accade nel mondo dello spettacolo e pronto a dire la sua. Un saluto affettuoso che regala anche un po' di commozione e che ci fa rivivere una splendida generazione di artisti toscani e non. Ivan Zazzaroni scrive: "E' morto all'età di ottantotto anni Novello Novelli: rappresentava una sorta di certificazione dop: se lui era presente anche soo per un cameo il film era una commedia toscana di successo: Alessandro Benvenuti, Leonardo Pieraccioni, Francesco Nuti, Ponzi, Monni, Athina Cenci, Forconi, Massimo Ceccherini e Novello", clicca qui per il tweet e per i commenti dei follower. (agg. di Matteo Fantozzi)

CON LUI SE NE VA UNA PARTE DEL CINEMA ITALIANO

E' morto Novello Novelli a Poggibonsi, città che gli aveva dato anche i natali e che si trova in provincia di Siena. Aveva ottantasette anni ed è stato uno dei più conosciuti caratteristi del cinema italiano nonostante abbia iniziato la sua carriera anche abbastanza in là con gli anni quando aveva 51 anni. Precedentemente si era dato soprattutto al Teatro dove aveva imparato l'arte della recitazione grazie ai fratelli Santonastaso e lavorando a lungo al Teatro Metastasio. Toscano nel sangue ha sempre parlato in un modo tutto suo dando al pubblico la possibilità di di dargli una collocazione ben precisa al centro delle pellicole nonostante non ne fosse mai il protagonista. Con Novello Novelli se ne va una parte della storia del nostro cinema, quello più viscerale che era composto da caratteristi e non di personaggi costruiti grazie anche a ore e ore di lavoro in post produzione. Sono moltissimi i vip che avevano condiviso con lui un set o un camerino e sono altrettanti i messaggi lanciati in queste ore dopo che è stata rivelata la notizia della sua morte.

DA GEOMETRA A CARATTERISTA

Novello Novelli si chiamava in realtà Novellantonio ed era nato il 2 marzo del 1930 a Poggibonsi. Aveva iniziato la sua vita professionale come geometra per arrivare al mondo dello spettacolo dapprima in teatro, lavorando con i fratelli Mario e Pippo Santonastaso. Al cinema invece il debutto arriva nel 1981 nel film Ad ovest di Paperino di Alessandro Benvenuti dove conosce Francesco Nuti. Con quest'ultimo stringe un vero e proprio sodalizio visto che sarà la sua spalla in tantissimi film, lavorando praticamente in tutte le pellicole dirette da Nuti da Casablanca, Casablanca fino a Io amo Andrea. Era un attore della vecchia generazione, quelli che un tempo si chiamavano caratteristi e che oggi non ci sono più o di cui si sono perse le tracce. Mai protagonista dei film in cui ha recitato è riuscito comunque sempre a ritagliarsi il suo spazio con quella calata inconfondibile e un aspetto davvero molto particolare. Era benvoluto da tutti perché uomo sincero e vero, ha chiuso la sua carriera nel 2014 con una parte in Uscio e bottega di Marco Daffra.

