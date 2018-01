PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 10 gennaio 2018 : Sagittario giornata interessante

Oroscopo di Paolo Fox, oggi 10 gennaio 2018, previsioni segno per segno: Sagittario giornata interessante, Toro in cerca di soluzioni pratiche già a iniziare da oggi.

10 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 10 GENNAIO 2018

Andiamo ora a vedere da vicino i vari segni zodiacali analizzati da Paolo Fox a LatteMiele durante il suo classico appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dai segni zodiacali di Ariete e Acquario. Le stelle di questo mercoledì sono meno complicate di questo inizio di settimana per l'Ariete però gennaio è un mese di poche soluzioni e di tante discussioni. Per fortuna dalla sua fine si muove qualcosa: i primi progetti, i primi programmi per primavera. Fine dell'anno clamorosa. Ora si è però prigionieri degli stessi pensieri e non si deve commettere l'errore di rovinare l'amore soprattutto se si ha a fianco una persona a cui si tiene. L'Acquario necessità di cambiamenti dei ritmi di vita. Decisioni entro maggio su cosa fare. Le nuove storie d'amore possono essere intriganti, ma si deve scegliere bene anche come andare a vivere eventuali e nuove relazioni. Non sempre le cose sono semplici come si pensa.

TORO IN CERCA DI SOLUZIONI, NÈ CARNE NÈ PESCE

Ora è il momento di analizzare i segni che si sentono né carne né pesce seguendo l'oroscopo di Paolo Fox ai microfoni di LatteMiele, dove il noto astrologo tiene la consueta rubrica Latte e Stelle. Il Toro cerca soluzioni pratiche, in un momento in cui non si riescono a dosare le forze. Ci sono stati dei problemi economici che hanno portato a vivere alcune situazioni con un po' di affanno, con l'aiuto di una persona cara però si può ritrovare la fiducia e la voglia di fare in diversi ambiti della vita. Per avere uno scenario del tutto positivo però si dovrà aspettare almeno la primavera. I Gemelli devono sforzarsi di accettare il nuovo ruolo che gli è stato assegnato, è un momento della vita particolare dove non tutto va come si vorrebbe, ma di sicuro Saturno non è più opposto e questo già rappresenta un grande salto in avanti. Giornata non eccezionale anche per il Cancro che però è in fase di recupero rispetto alle tante difficoltà vissute negli ultimi giorni.

SAGITTARIO GIORNATA INTERESSANTE, TOP E FLOP

Partiamo nell'analisi dell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele per la giornata di oggi, mercoledì 10 gennaio 2018, e lo facciamo partendo dai segni zodiacali considerati top e flop. Potrebbe rivelarsi una giornata molto interessante per i nati sotto il segno del Sagittario che si preparano a vivere un weekend da veri protagonisti. Si potrebbero trovare delle persone in grado di dare soluzioni sul lavoro e che possano facilitare diversi percorsi prima considerati ingarbugliati. L'Acquario invece necessità di una piccola revisione nei ritmi di vita, non si riescono a gestire alcune situazioni che sembrano essere diventate piuttosto complicate. Il Capricorno si prepara a una bella novità che arriverà tra una settimana, al momento ci sono diversi oppositori, ma che si superano in maniera brillante e neanche con troppa fatica. Probabilmente nelle prossime ore serve un po' di tranquillità, evitando situazioni ipoteticamente stressanti.

