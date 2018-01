Pomeriggio 5 / Anticipazioni: Barbara d'Urso entusiasta per gli ascolti, Luca Dorigo ospite (10 gennaio 2018)

10 gennaio 2018 Emanuela Longo

Barbara d'Urso, Pomeriggio 5

Nel pomeriggio di oggi, 10 gennaio 2018, Barbara d'Urso tornerà in onda, rigorosamente in diretta, con una nuova ricca puntata di Pomeriggio 5, la trasmissione dedicata alla cronaca ed all'intrattenimento dell'ammiraglia di casa Mediaset. Quella odierna sarà la terza puntata del nuovo anno e, come accaduto anche nel 2017, la trasmissione pomeridiana del day time di Canale 5 continua a registrare degli eccellenti risultati in termini di ascolto. Anche ieri, infatti, ha avuto la meglio sul programma concorrente in onda in contemporanea su RaiUno, La Vita in Diretta. I dati auditel parlano chiaro: la puntata di martedì ha realizzato un ascolto medio pari a 2.367.000 telespettatori con share media del 18.4% nella prima parte, 2.489.000 spettatori con share del 17.5% nella seconda ed infine 2.507.000 spettatori con il 15.6% nella terza ed ultima parte. Le storie al centro di Pomeriggio 5, dalla cronaca al gossip, continuano dunque ad interessare gli utenti di Canale 5 ormai fedeli alla conduzione di Barbara d'Urso. La padrona di casa questa mattina ha commentato entusiasta i risultati raggiunti sul suo profilo Instagram: "Grazie perché anche ieri Pomeriggio5 nella seconda puntata del 2018 si conferma leader della sua fascia!!!", ha scritto, nel post della foto della piccola Charlotte, la figlia di Kate e William, ritratta nel suo primo giorno d'asilo.

POMERIGGIO 5, GLI OSPITI DI OGGI

Poco prima delle 17:00, dunque, anche oggi Barbara d'Urso tornerà alla guida di Pomeriggio 5. La giornata per la popolare conduttrice non è iniziata nel migliore dei modi, come testimoniato dalle sue Storie di Instagram nelle quali ha documentato alcuni momenti di vita quotidiana. Questa mattina, infatti, Carmelita si è sottoposta ad una risonanza magnetica, senza però perdere la sua positività ed il sorriso. Successivamente ha informato i suoi numerosissimi follower (il profilo ufficiale Instagram contra oltre 1,2 milioni di utenti) del buon esito dell'esame eseguito, ed ha approfittato della pausa pranzo per ringraziare gli spettatori per gli ottimi risultati raggiunti nella scorsa puntata. Ma cosa vedremo oggi? Nella prima parte, come da tradizione, non mancherà lo spazio dedicato alla cronaca ed all'attualità. Non è escluso che possa trattare nuovamente i casi ancora irrisolti, come ad esempio l'omicidio della 44enne Sofiya Melnyk. Spazio dunque alla seconda parte più leggera dedicata al gossip. Secondo le indiscrezioni che emergono dai social, tra gli ospiti della seconda parte troveremo Luca Dorigo, ex tronista ed oggi Dj, che su Instagram ha dato l'appuntamento ai suoi fan, insieme alla giovane Mercedesz Henger. Quale sarà l'argomento della puntata?

