RAMA LILA GIUSTINI INCINTA / L’ex di Uomini e Donne scherza con Jonas Berami sul figlio in arrivo

Rama Lila Giustini e Jonas Berami, ex coppia di Uomini e donne, scherzano su Instagram parlando della gravidanza: "Zenzy resterà sempre il primogenito".

I telespettatori storici di Uomini e donne sicuramente ricorderanno il percorso di Jonas Berami, l'attore della telenovela spagnola Il Segreto che si mise alla ricerca dell'anima gemella nel dating show di Maria De Filippi. Alla fine scelse la sua preferita di sempre ovvero la simpaticissima Rama Lila Giustini, con la quale però la relazione non durò a lungo. Anche a causa della distanza, la coppia si lasciò dopo un paio di mesi (durante i quali si vide pochissimo) ma non smise di sentirsi. I rapporti continuarono ad essere ottimi, tanto che la Giustini si espresse spesso a favore del suo ex fidanzato durante la sua successiva partecipazione a L'Isola dei famosi. E questa amicizia non è venuta meno anche ora che l'ex corteggiatrice è in attesa del suo primo bambino, come confermato dal divertente botta e risposta dei due protagonisti di Uomini e donne su Instagram.

Rama Lila Giustini e Jonas Berami: il loro siparietto su Instagram

Rama Lila Giustini è incinta, come lei stessa aveva ufficializzato qualche giorno fa su Instagram: "Ero alla ricerca di qualcosa. Qualcosa che mi mancava. Qualcosa che mi faceva sentire persa. Ora l’ho trovata. Spezzerai qualche cuore, ma ormai ci sei...tu! Ps. C'è qualcosa nell'aria di Milano. Fate attenzione, potrebbe essere contagiosa". Tale notizia ha destato un po' di preoccupazione per una sua follower. Il motivo? Le sorti di Zenzy, il pupazzetto che la Giustini aveva sempre con sé durante l'avventura a Uomini e donne. Ecco perché la fan ha scritto: "Non chiedetemi di accettare per Rama Lila un figlio diverso da Zenzy. Non posso, non ci riesco, è troppo anche per me". Parole che non sono sfuggite alla futura mamma che ha dichiarato: "Zenzy rimarrà sempre il primogenito". Poco dopo è intervenuto anche Jonas con "Per sempre", dando vita ad un divertente siparietto con la sua ex. Lei: "Piuttosto quando lo tieni un po' tu? Con due figli impazzisco eh". Lui: "Quando vuoi, ma ti avviso che non vorrà mai più tornare da te se lo porto ad Ibiza".

