Reggia di Caserta con Toni Servillo / L'attore testimonial in Meraviglie - La penisola dei tesori

Toni Servillo sarà il testimonial della Reggia di Caserta nella seconda puntata di Meraviglie - La penisola dei tesori, programma in onda su Rai 1 e condotto da Alberto Angela.

10 gennaio 2018 Fabio Morasca

Toni Servillo a Meraviglie - La penisola dei tesori (Web)

Toni Servillo sarà uno degli ospiti della seconda puntata di Meraviglie - La penisola dei tesori, il programma condotto da Alberto Angela, in onda su Rai 1, dedicato ai siti Unesco presenti nel nostro paese. Toni Servillo, attore napoletano nato ad Afragola, interverrà durante la parte della seconda puntata di Meraviglie che verrà dedicata alla Reggia di Caserta. Per la precisione, la Reggia di Caserta sarà la prima tappa della seconda puntata del programma di Alberto Angela che andrà in onda domani, mercoledì 10 gennaio 2018, in prima serata su Rai 1. Parlando della sua esperienza personale, l'attore celebre soprattutto per aver recitato in molti film diretti dal premio Oscar Paolo Sorrentino racconterà le emozioni che ha provato da bambino quando, per la prima volta, visitò la Reggia di Caserta. Più in generale, invece, l'attore parlerà nel dettaglio di cosa rappresenta la reggia per l'intera città di Caserta.

IL PALAZZO REALE E L'ACQUEDOTTO CAROLINO

In passato, Toni Servillo ha presenziato alla Reggia di Caserta, precisamente nel 2016, per partecipare alla presentazione del programma di attività dell’associazione Amici della Reggia. Pur essendo nato a Napoli, Toni Servillo si trasferì presto a Caserta con tutta la sua famiglia. In passato, l'attore ha anche dichiarato che è solito fare lunghe passeggiate nel parco della Reggia. Alberto Angela, quindi, aprirà la seconda puntata di Meraviglie, parlando della Reggia di Caserta, la residenza reale più grande al mondo della quale i proprietari sono stati i Borbone di Napoli. Alberto Angela mostrerà ai telespettatori di Rai 1 le magnifiche sale e i giardini della Reggia, definiti veri capolavori dell’arte e dell'ingegneria. Alberto Angela parlerà dettagliatamente anche dell’Acquedotto Carolino che faceva arrivare l'acqua che serviva al palazzo e ai giardini da circa 38 chilometri di distanza.

