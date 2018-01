Riccardo Gismondi/ "Ho rischiato di morire": la confessione shock dell'ex tronista di Uomini e Donne!

Riccardo Gismondi si racconta su Instagram e confessa "Ho rischiato di morire in un incidente stradale": ecco la confessione shock dell'ex tronista di Uomini e Donne!

10 gennaio 2018 Anna Montesano

Riccardo Gismondi

Riccardo Gismondi ha deciso di aprirsi e raccontarsi agli oltre 764mila follower presenti sul suo profilo Instagram. L’ex tronista di Uomini e Donne, ieri con un messaggio su Instagram ha annunciato di essere pronto a rispondere a tutte le domande più interessanti: "Stasera ho deciso di fare un gioco. [...] Da adesso e per le prossime 24h raccoglierò tutte le vostre domande che mi manderete in Direct, ogni singola domanda, ogni singolo pensiero, di ognuno di voi! E domani sera sceglierò le 10 più belle e risponderò in un altro post! Chi mi conosce sa che odio parlare per giornali, blog e quant’altro! Rispetto chi fa quel lavoro e lo ammiro, ma sono un tipo schietto, odio le incomprensioni giornalistiche e voglio metterci la faccia! Quindi ora non deludetevi e stupitemi con qualche bella domanda!".

RICCARDO GISMONDI: "SONO VIVO PER MIRACOLO"

Tra le tante risposte date da Riccardo è una a colpire in particolar modo i suoi fan e i lettori di questa sua intervista ai fan. Qui Gismondi svela di essere vivo per miracolo visto che qualche anno fa è stato vittima di un incidente mortale: "A Natale 2 anni fa, in un periodo difficile della mia vita rischiai di morire in un incidente stradale, causato da un mio colpo di sonno in autostrada. - racconta Riccardo Gismondi ai fan, poi continua - La notte di Natale, alle 3 di mattina, in questa ennesima delusione che diedi ai miei vidi il segnale che la vita mi diede di essere in una direzione completamente sbagliata. Uscii praticamente illeso da un incidente mortale". Un episodio che lo ha cambiato per sempre.

© Riproduzione Riservata.