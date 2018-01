Romanzo Famigliare, Fiction Rai/ Anticipazioni terza puntata e commento seconda: Vittoria Puccini convince

Romanzo famigliare, anticipazioni terza puntata, in programma il 15 gennaio 2018 su Rai Uno e commento del secondo episodio. La fiction con la Puccini convince e intriga.

Romanzo Famigliare, in prima tv assoluta su Rai 1

La Fiction Rai convince: ecco cosa è successo nel secondo episodio

Intrighi, tradimenti e colpi di scena. La seconda puntata di Romanzo Famigliare non delude le attese e complica una trama di per se in salita per i nostri protagonisti. Dopo il trasferimento da Roma a Livorno per la famiglia Liegi, Agostino e Emma provano a recuperare il rapporto con la figlia Micol. Il distacco si fa più ampio quando la giovane confessa ai genitori di aspettare un bambino da tre mesi. Micol non vuole rivelare l'identità del padre e questo indispettisce particolarmente Agostino, che scarica la sua frustrazione su Emma. Una lettera anonima giunta all'uomo gli sconvolge la vita: potrebbe non essere lui il vero padre di Micol. Si teme che Emma, molti anni prima, abbia avuto dei rapporti con Giorgio, ex compagno di scuola tornato prepotentemente in scena per riconquistarla. Il tutto mentre la storia con Agostino va a rotoli. La Fondazione Liegi, nel frattempo, la nomina come presidente. Micol, invece, può tirare un sospiro di sollievo: il bambino sta bene, al contrario di quanto affermato dal medico in un primo momento.

Romanzo Famigliare, anticipazioni terza puntata

Le prime due puntate hanno innescato grande curiosità nel pubblico di Rai Uno, che attende con ansia il 15 gennaio per il terzo episodio di Romanzo Famigliare. Stando alle anticipazioni, la crisi tra Emma e Agostino avvicinerà la donna tra le braccia di Giorgio. L'avvocato sembra essere la persona giusta al momento giusto. Agostino è in preda alla gelosia e fatica terribilmente a gestire la situazione. Così prende la secca decisione di andarsena di casa e trasferirsi in Accademia, dove spera di poter dimenticare la moglie e tutti i problemi. La separazione, tuttavia, sarà soltanto temporanea. Micol ha un malore e la corsa all'ospedale, inevitabilmente, riavvicinerà anche i genitori. Agostino e Emma sono di nuovo uniti, nell'attesa di scoprire le condizioni di salute di Micol. La ragazza verrà sottoposta a tutti gli esami del caso, mentre la coppia proverà a mettere da parte i pensieri negativi. Agostino ed Emma torneranno insieme?

© Riproduzione Riservata.