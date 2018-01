SACRIFICIO D'AMORE/ Anticipazioni del 10 gennaio 2018: un incontro al sapore d'addio

Sacrificio d'amore, anticipazioni del 10 gennaio 2018, su Canale 5 in prima Tv assoluta. Silvia rivede Brando, ma è distaccata. Carlotta mette zizzania fra Tommaso e Maddalena.

Sacrificio d'amore, in prima Tv assoluta su Canale 5

SACRIFICIO D'AMORE, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Canale 5 di oggi, mercoledì 10 gennaio 2018, andrà in onda un nuovo episodio di Sacrificio d'amore, in prima Tv assoluta. Si tratta del sesto e ultimo prima dello stop di stagione. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Silvia continua a prendersi cura di Brando e gli comunica di aver trovato una soluzione. Le condizioni del cavatore non sono infatti migliorate: la tosse è ancora presente, ma la speranza è che a Des Alpes possano guarirlo, come crede Silvia. Dopo aver salutato i genitori, Brando decide di andare a Villa Corradi per vedere Maddalena. La sorella subisce ancora le conseguenze del recente malore ed è guardata a vista dal personale di Leopoldo e da Tommaso. Quest'ultimo decide inoltre di non andare alla festa della Regina, nonostante le insistenze della fidanzata. Anche se Brando riesce a vedere la sorella, mentre Silvia osserva tutto dall'alto di nascosto, il cavatore rischia di dover affrontare Corrado, che arriva proprio in quel momento. La furia dell'uomo è così grande che decide di vendicarsi sulla moglie, togliendole la possibilità di stare vicino a Simone. Intanto, Carlotta scopre che Tommaso non andrà alla festa e con la scusa dell'assenza di Maddalena si propone di accompagnarlo dalla Regina. Durante il party, i due fingono di essere fidanzati agli occhi della Regina, su spinta di Carlotta che crede sia meglio non contraddire la sovrana. Brando invece inizia a sottoporsi alle dolorose cure sperimentali a Des Alpes, mentre Silvia è chiusa nel suo dolore e nell'impossibilità di dimostrare la verità al marito. Non riesce inoltre a dimenticare Brando e la sua assenza diventa ancora più forte in una situazione così complicata. Nonostante un iniziale miglioramento, la tosse di Brando non cessa a smettere, mentre Silvia riferisce ad Alessandro di aver fatto un accordo con Corrado per permettere all'uomo che ama le cure che potrebbero guarirlo. Dopo avergli salvato la vita, Brando rivede Giosuè in clinica e i due stringono una forte amicizia. Il ragazzo gli rivela inoltre di voler partecipare ai campionati italiani di atletica leggera. Brando conosce in seguito anche Hans, che non esita a fare sfoggio dei suoi interessi economici a sfavore dei lavoratori. Corrado invece fa pressioni al figlio di andare avanti al più presto con il lavoro delle strade, in modo da mettere i bastoni fra le ruote a Carli ed alla ferrovia cittadina. A Carrara iniziano inoltre a correre delle voci riguardo alle cure pagate a Brando, tanto che alcune persone delle baracche richiedono di avere dei favori. Ogni sera, Silvia scrive una lettera a Brando, nonostante sappia che non la spedirà mai. La donna non fa altro che ricordare i loro incontri e i baci, ma l'ombra di Corrado le impedisce di cedere persino alle emozioni. In seguito, Alberto incontra Lucchesi e scopre che il figlio è morto diverso tempo prima e che lo ha abbandonato per via delle sue deformità. Decide quindi di rivelargli di aver avuta una bambina al di fuori del matrimonio, sicuro che non userà l'informazione a proprio vantaggio. Dopo aver rivisto il figlio grazie all'assenza di Corrado, Silvia inventa una scusa per raggiungere Brando.

ANTICIPAZIONI DEL 10 GENNAIO 2018, EPISODIO 6

Ultima puntata per Sacrificio d'amore, la fiction di Canale 5 firmata Endemol Italia. Gli ascolti maturati in quattro settimane non hanno permesso infatti allo show di decollare come da aspettative, spingendo il direttivo Mediaset a rimandare la seconda parte della prima stagione a Maggio 2018. Nel frattempo, possiamo scoprire che cosa succederà nell'episodio di oggi, con un incontro inaspettato fra Brando e Silvia. La donna deciderà infatti di raggiungere il cavatore, ma è ormai molto cambiata. Mare in tempesta anche fra Maddalena e Tommaso, a causa dei continui intrighi orditi da Carlotta, che però sembrano non riuscire a provocare la frattura sperata. Continua nel frattempo anche l'inganno messo in atto da Guendalina, che pur di vedere il marito vincitore riuscirà a scoprire un segreto sull'avversario politico che potrebbe permettere finalmente ad Alberto di essere eletto. Sembra inoltre che l'incontro fra Silvia e Brando nasconda in realtà un addio, dato che entrambi i protagonisti saranno molto scossi dal colloquio che avranno a Des Alpes.

© Riproduzione Riservata.