SANREMO 2018/ Claudio Baglioni e l’omaggio all’Italia: la condizione per gli ospiti stranieri

Sanremo 2018, Claudio Baglioni annuncia la presenza di Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino e gli ospiti che canteranno una canzone dedicata all'Italia.

10 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Sanremo 2018

Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino sono pronti a vivere la straordinaria avventura del Festival di Sanremo 2018. Il direttore artistico sta lavorando da mesi per mettere su una kermesse musicale che non deluda il pubblico di Raiuno che ha sempre risposto presente durante le ultime tre edizioni affidate a Carlo Conti. Per cercare di realizzare uno spettacolo importante, ma allo stesso tempo divertente, Baglioni ha messo al centro delle cinque serate la musica. Le canzoni dureranno quattro minuti e non ci sarà nessuna eliminazione tra i big. “Basta con le eliminazioni, sia tra Big sia tra i Giovani, e niente più serata dedicata alle cover, piuttosto spazio ai duetti: sono tra le principali novità di Sanremo 2018”, ha dichiarato Claudio Baglioni in conferenza stampa che ha cercato di differenziare il suo Festival da quelli del passato. “Questo festival allunga la durata delle canzoni, arriviamo a 4 minuti”, ha spiegato Baglioni, “come se una partita di calcio durasse due ore, o se un pittore potesse allargare la tela”, ha aggiunto ancora il direttore artistico di Sanremo 2018.

L’OMAGGIO ALL’ITALIA DA PARTE DEGLI OSPITI STRANIERI

Liam Gallagher, Sting e Laura Pausini sono i tre super ospiti annunciati da Claudio Baglioni durante la conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo 2018. La condizione per tutti gli ospiti, compresi quelli stranieri, che, dal 6 al 10 febbraio, saliranno sul palco del Teatro Ariston, sarà quella di dover rendere omaggio all’Italia attraverso una canzone. Claudio Baglioni, infatti, ha svelato che tutti gli ospiti dovranno cantare un brano legato all’Italia. Molto felici di cominciare l’avventura sanremese sono Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino che porteranno allegria e divertimento sul palco di Sanremo 2018. Ancora top secret, invece, il ruolo di Baglio. Condurrà? Sarà solo una presenza accanto alla bionda showgirl e all’attore? “Ancora non lo so e dato che decido io dovrò fare una riunione con me stesso per capirlo”, ha detto ai microfoni del Tg1.

