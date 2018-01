SFIDA SENZA PAURA/ Su Rete 4 il film con Henry Fonda (oggi, 10 gennaio 2018)

Sfida senza paura, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 10 gennaio 2018. Nel cast: Henry Fonda, Lee Remick e Michael Sarrazin, alla regia Paul Newman.

10 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film drammatico nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST PAUL NEWMAN

Sfida senza paura, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 10 gennaio 2018 alle ore 16.45. Una pellicola di genere drammatica del 1971 che è stata diretta e interpretata da Paul Newman, alla sua seconda opera come regista. Il cast vede protagonista insieme all’attore statunitense, Henry Fonda, Lee Remick, Michael Sarrazin, Richard Jaeckel, Linda Lawson, Joe Maross e Lee De Broux. Il film, il cui titolo originale è "Sometimes a Great Notions" è tratto dall’omonimo romanzo di Ken Kesey, che ha curato il soggetto, mentre John Ray si è occupato della sceneggiatura e il compositore premio Oscar, Henry Mancini della colonna sonora. Paul Newman e l’attrice vincitrice di due Golden Globe, Lee Remick avevano già lavorato insieme nel film "La lunga estate calda". Mentre l’attore regista vanta diverse collaborazione con Henry Mancini. Infatti, quest’ultimo ha curato le musiche anche di un’altra sua opera che lo vede regista e attore "Harry & Son". Ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

SFIDA SENZA PAURA, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

La storia si svolge a Kernville, un paese dell'Oregon la cui economia si basa sul commercio del legname e i cui abitanti si trovano ad attraversare una grave crisi finanziaria. Un periodo difficile per i boscaioli ma non per la famiglia di taglialegna Stamper, guidata da Henry (Henry Fonda) e dal figlio Hank (Paul Newman), che gestiscono con profitto le loro attività. Interessati soltanto ai propri affari, quando nella cittadina viene indetto uno sciopero, si rifiutano di aderire e continuano a lavorare, mettendosi contro il sindacato e gli abitanti del paese. La testardaggine di Hank è motivo di preoccupazione per la moglie Viv (Lee Remick), che si sente trascurata e teme di ritorsione da parte dei concittadini. A complicare la situazione, arriva Leeland (Michael Sarrazin), figlio di Henry Stamper (Henry Fonda) e della sua seconda moglie, morta suicida. Quest’ultimo inizia a lavorare controvoglia con i fratellastri, accompagnandoli a lavoro, alimentando tensioni e condividendo la sua ostilità con la cognata Viv. Il crollo di un albero, fa cadere in acqua Henry ferendolo gravemente e causandone la morte, nonostante i tentativi dei figli di salvarlo. I due fratellastri così si impegnano a terminare il lavoro e portare il carico di legname a destinazione, mantenendo la parola data al padre in punto di morte e ritrovandosi per la prima volta uniti.

